AXA IM: Coronavirus stellt Kreditanalyse vor Herausforderungen

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

18.06.2020 – Die dramatischen Auswirkungen der COVID-19-Krise stellen selbst die erfahrensten Kreditanalysten vor Herausforderungen. „Die Folgen der Krise gehen weit über diejenigen hinaus, die in der Technologieblase der frühen 2000er Jahre oder der Finanzkrise 2008/2009 zu sehen waren“, sagt Paula Jouandet-Dahlen, Global Head of Credit Research bei AXA Investment Managers (AXA IM). Gefragt sei nun Adaptabilität in der Kreditanalyse, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung