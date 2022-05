AXA-Aktie: Erstklassige Quartalsergebnisse vorgelegt!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Finanztrends Video zu AXA



mehr >

Ein Plus von 2% AXA (AXAHY.PK) meldete am Donnerstag für das erste Quartal einen Gesamtbruttoumsatz von 31,3 Milliarden Euro, ein Plus von 2% gegenüber 30,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Erträge um 1% gegenüber dem Vorjahr. Die Umsätze im Segment Schaden- und Unfallversicherung stiegen um 3% auf 18,0 Mrd. Euro, während die Umsätze im Segment Gesundheit… Hier weiterlesen