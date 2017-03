AWP: Michael Segbers neuer Präsident des Verwaltungsrates (FOTO)

Zürich (ots) -Langjähriger VRP und früherer Besitzer Hansjürg Saager wirdEhrenpräsidentAWP Finanznachrichten hat einen neuen Verwaltungsratspräsidenten.Michael Segbers wurde an der Generalversammlung vom 15. März zumneuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf den langjährigen AmtsinhaberHansjürg Saager, der sich nach zwölf Jahren an der Spitze derFinanznachrichtenagentur nicht mehr zur Wiederwahl stellte.Mit dem Rücktritt von Hansjürg Saager endet bei derFinanznachrichtenagentur AWP eine Ära. Saager war während beinahe 50Jahren für die Agentur tätig: zuerst als freier Mitarbeiter und dannviele Jahre als Besitzer und Geschäftsleiter. Nach dem Verkauf seinerGesellschaft an die sda Schweizerische Depeschenagentur und dpaDeutsche Presse-Agentur im Jahr 2005 amtete er als Präsident desVerwaltungsrates."Wir danken Hansjürg Saager für seinen Einsatz und seine grossenVerdienste für AWP", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender derGeschäftsführung der dpa. "Er hat AWP mit viel Weitsicht undstrategischem Gespür Schritt für Schritt zur führendenFinanznachrichten-agentur in der Schweiz ausgebaut", ergänzt MarkusSchwab, Vorsitzender der Geschäftsleitung der sda.Hansjürg Saager wird AWP als Ehrenpräsident und Senior Editorweiter verbunden bleiben.Mit Michael Segbers wird ein profunder Kenner desAgenturgeschäftes neuer Präsident des AWP-Verwaltungsrates. Segberswar über 40 Jahre für die dpa Deutsche Presse-Agentur tätig. Zuletztführte er die Gesellschaft während fünf Jahren als Vorsitzender derGeschäftsführung. Ende Januar 2017 schied Segbers bei der dpaaltershalber aus. Er ist deutscher Staatsbürger und bereits seit 2012Mitglied des Verwaltungsrates von AWP. "Wir freuen uns sehr, dass wirMichael Segbers mit seiner langjährigen Agenturerfahrung für dasPräsidium des AWP-Verwaltungsrates gewinnen konnten", sagtsda-Geschäftsleiter Markus Schwab.Über AWPAWP ist die führende Finanznachrichtenagentur der Schweiz. DieAWP-Redaktion publiziert in den Landessprachen Deutsch, Französischund Italienisch professionelle Wirtschaftsnachrichten sowiedetaillierte und umfassende Hintergrundinformationen zum aktuellenGeschehen an allen wichtigen Finanzmärkten der Welt. Gut 33'000Finanzprofis in der Schweiz und Liechtenstein nutzen börsentäglichAWP-Nachrichten. AWP-News finden sich zudem in vielen Digitallösungenvon Banken und MedienunternehmenNeben dem klassischen Finanznachrichten-Service bietet AWP denKunden auch verschiedene multimediale Nachrichtenservices. Dazugehören "AWP Video", der Analysten-Service "Analyser" und die "TopNews". Zusammen mit der sda betreibt AWP ausserdem dieCorporate-Publishing- und Kommunikations-Agentur "SDA/AWPMultimedia".Weitere Informationen zum umfangreichen Nachrichtenangebot von AWPfinden sich auf www.awp.ch.Pressekontakt:Christoph GaberthüelGeschäftsführerTel: +41 43 960 57 00email: christoph.gaberthueel@awp.chOriginal-Content von: awp Finanznachrichten AG, übermittelt durch news aktuell