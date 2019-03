AWO und Diakonie drohen mit Ausstieg aus der ambulanten Pflege

Finanztrends Video zu



mehr >

Hannover (ots) - Die Arbeitgeberverbände der AWO und der Diakoniedrohen, sich aus der ambulanten Pflege in Niedersachsen zuverabschieden. Grund ist die nach ihrer Ansicht zu niedrigeFinanzierung von Pflegeleistungen durch die Kassen. Darüber berichtetdas NDR Regionalmagazin "Hallo Niedersachsen". Von einem solchenAusstieg wären 16.000 Pflegebedürftige und 5000 Pflegekräftebetroffen.Im Unterschied zu anderen Anbietern ambulanter Pflege zahlen AWOund Diakonie Tariflöhne. Den Kassen werfen sie vor, dies nicht zuberücksichtigen. "Die Kassen produzieren seit Jahren einenerheblichen Druck auf uns und versuchen, uns als tarifgebundeneAnbieter immer mit denen zu vergleichen, die nicht tarifgebundensind, und uns damit auch zu drücken", sagt Rüdiger Becker,Vorstandsvorsitzender des Diakonischen DienstgeberverbandsNiedersachsen (DDN) bei "Hallo Niedersachsen". Würden die Kassen dieambulante Pflege nicht endlich kostendeckend vergüten, müssten dieArbeitgebervertreter von Diakonie und AWO die Reißleine ziehen: "Dannmüssen wir unseren Mitgliedseinrichtungen empfehlen, ihre Arbeit inder ambulanten Pflege einzustellen. Es ist nicht mehrrefinanzierbar."Datenbasis dieser Bewertung sind die Bilanzen von Pflegedienstender AWO, Diakonie, Caritas und der kommunalen Anbieter aus dem Jahr2016. Das Ergebnis: Von 87 repräsentativen Pflegediensten schreibennach Verbandsangaben 63 Dienste rote Zahlen. Fast drei Viertel (72 %)könnten demnach wirtschaftlich nicht überleben. "Wir habentransparente Kosten dargestellt", sagt Rifat Fersahoglu-Weber,Vorsitzender des Arbeitgeberverbands AWO Deutschland. "Das mussanerkannt werden oder man entscheidet sich für eine Billigpflege, dasgeht aber zu Lasten der Menschen in Niedersachsen."Die Kosten für die ambulante Pflege tragen die Kranken- undPflegekassen, in den Pflegesatzverhandlungen vertreten von der AOKund dem Verband der Ersatzkassen (VDEK). Der VDEK äußert sich ineiner schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem NDR kritisch zu denVorwürfen der Pflege-Anbieter. "Diese bedienen sich für viel GeldRechtsanwälten und externen Beratern, die dann völlig überzogeneForderungen entwickeln und eine unrealistische Erwartungshaltung beiden Pflegediensten schüren. Ein Kompromiss wird dadurch unmöglichgemacht."Die Verhandlungen über die Finanzierung der ambulanten Pflegezwischen den Pflegeanbietern und den Kassen sind seit mehr als einemJahr festgefahren. Professor Martina Hasseler, Pflegeforscherin ander Universität Heidelberg und der Ostfalia-HochschuleWolfsburg-Wolfenbüttel, analysiert bei "Hallo Niedersachsen": "InNiedersachsen haben sich die Fronten zwischen den Kassen und denTrägerverbänden verhärtet, und wenn dieses Problem nicht gelöst wird,werden wir ein großes Problem haben, eines Pflegenotstandes, einesPflegekollapses, so dass die ambulanten Dienste in Niedersachsen ihreLeistungen für die Pflege tatsächlich nicht mehr anbieten können."Am kommenden Donnerstag, 21. März und Anfang April stehenSchiedsgerichts-Termine an. Vom Ergebnis wird abhängen, ob Diakonieund AWO in Niedersachsen sich weiter in der ambulanten Pflegeengagieren oder ihre Drohung wahrmachen und aus der ambulanten Pflegeaussteigen.Hinweis: Meldung frei bei Nennung der Quelle "NDR HalloNiedersachsen"Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkLandesfunkhaus NiedersachsenFernsehredaktionTel.: 0511/988-2410http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell