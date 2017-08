AWE Europe 2017 veröffentlicht Speaker- und Ausstellerprogramm mit Audi, Bosch, DAQRI, Epson, Fraunhofer, Nvidia, ODG, Volkswagen, Vuforia und viele weitere

Weitere Suchergebnisse zu "Awe":

München (ots) - AWE Europe 2017: Die weltweit größteAR+VR-Veranstaltung findet zum zweiten Mal in Deutschland statt.Die AWE (Augmented World Expo), das weltweit größte Event zumThema AR und VR kommt zurück nach Europa und lädt vom 19. bis 20.Oktober 2017 zur zweiten jährlichen Konferenz und Ausstellung ein.Auf der AWE Europe im MOC Exhibition Center in München präsentierenetablierte Unternehmen sowie Start-ups den Besuchern mit einerVielzahl von Ausstellungsobjekten, Demonstrationen und Diskussionenin einem umfangreichen Programm mit Keynotes und Panels,Netzwerkveranstaltungen und Breakout Sessions die Neuigkeiten imBereich AR/VR, u.a. mit Audi, Avegant, Bosch, DAQRI, Epson,Fraunhofer, Holo-light, Nvidia, ODG, RE'FLEKT, Volkswagen, Vuforia,Vuzix, Wikitude und viele weitere. Event-Details sowie die aktuelleListe der Speaker und Aussteller sowie Registrierung ist onlineabrufbar unter: http://www.aweeu.com.Die AWE 2017 spiegelt die rasche Ausbreitung von AR- undVR-Technologien quer durch alle öffentlichen und privaten Sektorenwieder. Nach ihrem Deutschlandstart im vergangenen Jahr avanciertesie zu einem internationalen Treffpunkt für alle Branchen, in denendie AR+VR-Technologien in den letzten Jahren Fuß gefasst haben. Aufeiner Ausstellungsfläche von rund 3.000 Quadratmetern sind mehr als100 Aussteller und 100 Redner vertreten, beispielsweise Audi, AGCOCorporation, Avegant, Bosch, cognitiveVR, DAQRI, Fraunhofer,Fringefy, gestigon, Heavy Projects, Holo-Light, IGNYTE, INS InsiderNavigation Systems, Innovation.Rocks, Interglass, Joinpad, LC-Tec,Massless, ODG, Optinvent, Proceedix, RE'FLEKT, Super Ventures, THX,Ubimax, UpSkill, ViewAR, Volkswagen, Vuforia, Vuframe, Vuzix,Wayfair, Wikitude und viele weitere.Das etabliert die AWE Europe als eine Schlüssel-Veranstaltung derAR- und VR-Branche für Startups, Entwickler, Designer, Produzenten,Unternehmen, Investoren, Presse und Analysten. "Mit mehr als 22.000Unternehmen aus den Bereichen Biotechnik, IT, Maschinenbau,Automobil, Luftfahrt und fortgeschrittener Fertigungstechnik sowieeinem engen Netzwerk aus Investoren, Forschungs- undEntwicklungsfirmen und Universitäten ist München DeutschlandsDrehscheibe für die Technikbranche", sagte Ori Inbar, Mitgründer undExecutive Producer der AWE. "Ähnlich wie das AR/VR-Ökosystem istMünchen eine Community mit einem hohen Maß an technologischerKreativität und Vielfalt - wir könnten uns keine bessere Stadtvorstellen, um Innovationen der AR- und VR-Branche zu präsentieren."Auf der AWE Europe 2017 werden am 20. Oktober 2017 auch wieder dieAuggie Awards, die renommiertesten AR+VR-Auszeichnungen der Brancheseit 2010, vergeben. Jedes Jahr zeichnen die Auggies unter allenAusstellern die Besten der Augmented-Welt in folgenden Kategorienaus:- Overall Best-in-Show- Best AR Solution- Best VR SolutionInformationen zu der Veranstaltung und zur Anmeldung könnenabgerufen werden unter http://www.aweeu.com.Mehr über die AWEDie Augmented World Expo ist die größte Konferenz und Ausstellungder AR- und VR-Branche. Sie präsentiert Technologien, die diemenschlichen Fähigkeiten erweitern, Alltägliches in Außergewöhnlichesverwandeln und Menschen in die Lage versetzen, über ihr normalesArbeits- und Alltagsleben hinauszuwachsen: "Superpowers to thePeople" lautet das Motto.Einzelheiten zu der Veranstaltung einschließlich Liste der Rednerund Aussteller sowie Informationen zur Anmeldung sind jetzt abrufbarunter http://www.aweeu.com. Sie möchten sich jetzt schon für die AWEakkreditieren? Dann können Sie sich unterhttp://www.aweeu.com/page/1292271/press-pass registrieren.Pressevertreter können ihren kostenlosen Presseausweis für die AWEEurope 2017 per E-Mail anfordern unter k.weidl@markengold.de. WeitereInformationen finden Sie unter http://aweeu.comBitte folgen Sie AWE auf Twitter unter @ARealityEvent mit demoffiziellen Hashtag #AWE2017.Mehr über Augmentedreality.orgDie AWE Europe 2017 wird produziert von der gemeinnützigenOrganisation AugmentedReality.ORG. Alle Gewinne werden in dieDienstleistungen von AR.ORG investiert. Die Organisation hat sich dieUmsetzung des Mottos Advance Augmented Reality to Advance Humanityzur Aufgabe gemacht. Ihr Ziel: eine Milliarde aktive Nutzer von ARbis 2020.AR.org leistet der globalen und regionalen Transformation derAR-Branche Vorschub durch:- Aufklärung und Information über die wahre Kraft von AR- Verbindung der weltweit besten Köpfe mit den Besten im Bereich AR- Entwicklung von AR-Initiativen und Unterstützung bei derenVermarktungPressekontakt:markengold PR GmbHKristina WeidlMünzstraße 1810178 BerlinTel.: +49 - 30 - 219 159 - 60Fax: +49 - 30 - 219 159 - 69k.weidl@markengold.dewww.markengold.deOriginal-Content von: AWE Europe 2017, übermittelt durch news aktuell