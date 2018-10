AWE EU - Europas #1 AR- und VR-Event - gratuliert den Auggie Breakthrough- und Best-in-Show-Preisträgern von 2018

München (ots) - Rekordbeteiligung, wichtige Branchenentwicklungenund bahnbrechende Ankündigungen definieren die dritte AWE EUKonferenz und ExpoDie dritte AWE (Augmented World Expo) EU, Europas #1 Konferenz undExpo für Augmented und Virtual Reality (XR), ging am 19. Oktober 2018mit der dritten Verleihung der AWE EU Auggie Awards offiziell zuEnde. Die Preisverleihung ehrte die aufregendsten XR-InnovationenEuropas. Mit mehr als 100 Ausstellern weltverändernder Technologien,100 Referenten und Vordenkern sowie fast 2.000 Branchenbesuchern imMOC in München, hat die diesjährige AWE EU die wachsende XR-Industrieins Rampenlicht gerückt.Die jährlichen Auggie Awards sind seit 2010 die anerkanntesten AR-und VR-Awards der Branche und zeigen das Beste vom Besten in XR (AR /VR / MR). Die diesjährigen European Auggie Awards wurden erstmals inzusätzlichen Kategorien verliehen, bei denen innovative XR-Projekteausgezeichnet wurden, die in Zusammenarbeit von Wissenschaft undIndustrie entstanden sind. Die drei neuen Kategorien sind: "MostInnovative Breakthrough", "Most Impactful Breakthrough" und "Women XRLaureate". Mit diesen neuen Kategorien, wollen die Organisatoren AWE,VR First, IEEE und XR Circles, Aufmerksamkeit auf die Zusammenarbeitvon Industrie und Wissenschaft lenken, die zu Durchbrüchen bei derVerbreitung immersiver Technologien führen könnte. Die BreakthroughAwards wurden zusätzlich zu den jährlichen Best in Show Awards derAWE für AR, VR und Overall verliehen, die auf der Grundlage einerallgemeinen Abstimmung der Messebesucher ausgewählt wurden."Jeder Auggie-Kandidat, Finalist und Gewinner der diesjährigen AWEEU-Messe zeigt nicht nur den regen Geist der XR-Branche, sondernspiegelt auch die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaftwider, die den Motor für das rasante Wachstum dieser Gemeinschaftdarstellt", sagte Ori Inbar, Gründer und Produzent der AWE. "Von den"Breakthroughs" zu den Anwärtern des "Best of" - Awards - wir habennoch nie ein Bewerberfeld mit solchem Talent oder solchem VermögenLösungen zu finden gesehen, wie dieses Mal."AWE EU 2018 Auggie Award Gewinner:- Most Innovative Breakthrough: Virtual Reality Vision TherapyVERVE (Virtual Eye Rotation Vision Exercises) von OculoMotorTechnologies, New Jersey Institute of Technologies, SalusUniversity, Children's Hospital of Philadelphia, New JerseyHealth Foundation, National Science Foundation- Most Impactful Breakthrough: Virtual Reality Flight Simulatorfür Operationen von FundamentalVR, Kings College London, MayoClinic, University College Hospital London, Imperial CollegeLondon, UCLA, 3D Systems, Figment Productions- Women XR Laureate: Dr. Tara Alvarez, Projektleiterin VERVE- Best in Show - AR präsentiert von Atheer: XMReality- Best in Show - VR präsentiert von Bosch: Koliseum Soccer VR- Best in Show - Overall präsentiert von PTC: Vuzix"Herzlichen Glückwunsch an unsere innovativen Aussteller,Mitglieder und Partner sowie an die tausenden XR-Branchenexperten undEnthusiasten, die mit uns eine spektakuläre AWE EU 2018 feierten",sagte Ori Inbar. "Die AWE hat seit 2010 bereits hunderte Auggie AwardGewinner gefeiert und die Auswahl wird trotzdem nicht einfacher - nurspannender."Die vollständige Liste der Gewinner finden Sie im AWE Blog:https://augmentedworldexpo.com/auggie-award-winners-eu-2018.Weitere Informationen zu den neuen Breakthrough Auggie Awards derAWE finden Sie hier:https://www.auggieaward.com/en/challenge/breakthrough-auggie-awardsPresseFotos und Nachrichten von allen AWE-Veranstaltungen gibt es auf derAWE Facebook-Seite.Alle Sessions von der AWE EU 2017 finden Sie auf der AWEYouTube-Seite.Besuchen Sie auch den AWE-Blog:https://augmentedworldexpo.com/awe-blog/.Folgen Sie der AWE auf Twitter unter @ARealityEvent!Mehr über die AWEAWE (Augmented World Expo) ist die weltweit führende AR + VRKonferenz und Expo, die Technologien präsentiert, die unseremenschlichen Fähigkeiten erweitern, gewöhnliche in außergewöhnlicheErfahrungen verwandeln und Menschen befähigen, besser zu leben und zuarbeiten. Die AWE EU 2018 wird auf mehr als 3.000 m²Ausstellungsfläche mehr als 100 Referenten, 100 Aussteller und 1.500Teilnehmer präsentieren, die in den Bereichen Augmented Reality,Virtual Reality und Mixed Reality (XR) führend sind - und damitbeweisen, warum "Go XR or Go Home" für jede Organisation, jedesStartup und jeden Investor das aktuelle Motto sein sollte.Mehr über VR FirstVR First ist ein globales Programm, das es Entwicklern,Unternehmen und Regierungen ermöglicht, die Macht und das Potenzialimmersiver Technologien zu erforschen. VR First Labs sind wichtigeStandorte, um neue Talente in der VR / AR-Entwicklung zu fördern undIdeen in Geschäftsmöglichkeiten umzusetzen. Unter der Marke XR Firstbietet VR First Wettbewerbsdienste und Innovationsplattformen, umUnternehmen auf die Herausforderungen von morgen vorzubereiten. Fürweitere Informationen besuchen Sie: https://www.vrfirst.com.Mehr über Augmentedreality.orgAWE wird von AugmentedReality.org, einer Non-Profit-Organisationproduziert. Alle Gewinne werden in die Dienste von AR.orgreinvestiert. Aufgabe ist es, XR weiterzuentwickeln, um dieMenschheit voranzubringen. Das Ziel: 1 Milliarde aktive XR-Nutzer bis2020. AR.org erleichtert und katalysiert die globale und regionaleTransformation der XR - Industrie durch- Aufklärung und Sensibilisierung für die wahre Kraft von XR- Zusammenbringen der besten Talente der Welt mit den Besten in XR- XR-Initiativen hervorbringen und vermarkten