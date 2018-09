AWE EU-2018 zum dritten Mal in München: Die diesjährigen Themen und wichtigsten AR/VR Trends im Überblick

München (ots) - Zum dritten Mal bietet die AWE EU eine moderneVision von XR: Die weltweit führenden Marken für Enterprise, ARCloud, Datenvisualisierung und Training präsentieren sich auf Europasführender AR / VR-KonferenzDie AWE (Augmented World Expo) ist Europas Nr. 1 Konferenz undExpo für die Augmented und Virtual Reality Industrie und gibt weitereDetails zu den Themen und Trends bei Ausstellern und Sponsoren sowiedes Programms der diesjährigen AWE EU 2018 bekannt. DasKonferenzprogramm bietet über 100 aufschlussreiche und inspirierendeVorträge zu aktuellen Entwicklungen von AR und VR von Branchenführernwie Boeing, Deutsche Telekom, Facebook, IBM, Lufthansa, Nokia, ScopeAR, Siemens, Wikitude, XMReality und mehr. Unter anderem wird eszudem Keynotes von PTC, RE'FLEKT, Bosch und Vuzix geben.Vom 18. bis 19. Oktober 2018 ist die AWE EU auf dem MOC ExhibitionCenter in München Gastgeber für tausende Fachleuten aus derAugmented, Virtual und Mixed Reality (XR) Industrie - sowieverwandten Branchen wie Automotive, Energie & Utilities, Bau,Technik, Luftfahrt, Logistik, Pharma und Medizin.Agenda-Themen und Speaker-HighlightsJedes Jahr bringt das Konferenzprogramm der AWE EU die bestenXR-Influencer aus der ganzen Welt zusammen, um die wichtigstenInnovationen und bahnbrechende Ideen vorzustellen, die Auswirkungenauf die Industrie- und Unternehmenssektoren weltweit haben werden.Das diesjährige Programm befasst sich mit folgenden Themen:- Industrie 4.0: Analyse des transformativen Effekts von AR und VRauf Unternehmen- Datenvisualisierung als Grundlage für eine digitalisierte Welt:inklusive Edge Computing, Spatial Computing, Tracking-Ansätzeund Umweltanalysen- Training/Bildung: Von immersivem Lernen und dem Erlernen neuerFertigkeiten bis zur Vorbereitung einer neuenMitarbeitergeneration- Fertigung: Veranschaulicht werden die starken Auswirkungen vonXR auf die Automatisierung, die Mitarbeiterproduktivität, dieQualitätskontrolle sowie die Geschäftsmöglichkeiten- Die AR-Cloud: Wie sind AR-Apps und ihre Funktionen miteinanderund mit der Welt verbunden und welche AR-spezifischeInfrastruktur steht Entwicklern zur Verfügung?- Konnektivität: Wie die Einführung von 5G Geschwindigkeit,Flexibilität und Agilität schafft, um mehr Service, verbesserteLeistung und höhere Zuverlässigkeit bei der Implementierung undEntwicklung von AR und VR zu ermöglichenWeitere Keynote-Sessions werden sich auf die Zukunft von Bau undArchitektur, die Zukunft von Unterhaltung, XR und Fertigung, auf dasZeitalter der intelligenten Information sowie XR-Investitionen vonetablierten Unternehmen und Industrie-Neulingen konzentrieren.100+ Unternehmen gestalten das XR-ÖkosystemAuf der AWE EU 2018 kommen globale und regionaleTechnologieunternehmen, führende Medienunternehmen, Einkäufer undwichtige Entscheider der Branche zusammen, um einen Blick aufinnovative Produkte, Anwendungen und Technologien zu werfen, die XRheute prägen. Sponsoren und Aussteller der diesjährigen AWEEU-Veranstaltung sind Amazon, Daqri, Disney, GE, Google, Fraunhofer,Holo-Light, HTC, Huawei, Intel, Johnson & Johnson, Microsoft,Niantic, Nvidia, Qualcomm, Samsung, Streem, Unity, Volkswagen,Walmart, Wayfair und viele mehr. Eine vollständige Liste derAussteller finden Sie hier."Die diesjährige Veranstaltung - unsere dritte in Europa -unterstreicht die Vorteile, die der Einsatz von AR/VR in Unternehmenhat", sagte Ori Inbar, Gründer und ausführender Produzent von AWE."Dies ist eine transformative Zeit für AR/VR - das zeigt sich durchbeschleunigte Investitionen, Fortune-1000-Pilotentwicklungen,Technologiegiganten, die neue Produkte auf den Markt bringen undeinem gesteigerten Verbraucherbewusstsein. All dies deutet auf einenbevorstehenden Höhenflug der Branche hin. Die AWE EU 2018 ruftEntscheidungsträger aus allen Branchen zusammen, um die große Chancein dieser neuen Welle von Computern und Geschäften zu erkunden. "Informationen dazu, wie Sie als Redner, Aussteller oder SponsorTeil der AWE EU 2018 werden können, finden Sie hier:http://www.aweeu.com. Die AWE EU 2018 wird auf mehr als 3.000 m²Ausstellungsfläche mehr als 100 Referenten, 100 Aussteller und 1.500Teilnehmer präsentieren, die in den Bereichen Augmented Reality,Virtual Reality und Mixed Reality (XR) führend sind - und damitbeweisen, warum "Go XR or Go Home" für jede Organisation, jedesStartup und jeden Investor das aktuelle Motto sein sollte. Das Ziel: 1 Milliarde aktive XR-Nutzer bis2020.AR.org erleichtert und katalysiert die globale und regionaleTransformation der XR-Industrie durch- Aufklärung und Sensibilisierung für die wahre Kraft von XR- Zusammenbringen der besten Talente der Welt mit den Besten in XR- XR-Initiativen hervorbringen und vermarkten