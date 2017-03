AWE 2017: Das Konzept von Smart Home und Smart Life mithilfe von AI, Big Data und IoT neu gestalten

Weitere Suchergebnisse zu "Awe":

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Haushaltsgeräte- undElektronikfachmesse "Appliance and Electronics World Expo" (AWE)2017, eine bedeutende Veranstaltung, bei der die Zukunft derchinesischen Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikbranchengezeigt wird, wurde heute am Donnerstag, den 9. März 2017, imShanghai New International Expo Center offiziell eröffnet und bietetüber 700 Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikmarken in achtHauptausstellungshallen auf einer Gesamtfläche von rund 110.000Quadratmetern. Es wurden mehr als 220.000 Fachteilnehmer auf derMesse erwartet, die am 11. März 2017 endete.Der Schwerpunkt der diesjährigen Messe lag auf Smart Home undSmart Life, wobei bedeutende Marken wie Midea, Hisense, Haier and GEAppliances ihre neuesten Produkte präsentierten, die vontraditionellen Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik bis hinzu Badezimmer- und Küchengeräten reichen. Diese branchenführendenMarken haben sich einen Namen gemacht, indem sie die Integration vonHaushaltsgeräten und Technologie vorangetrieben haben.Aktuelle Zukunftsaussichten der Smart-Home-GeräteindustrieHerr Zhu Jun, Generalsekretär der China Household ElectricalAppliances Association (CHEAA), hielt die Eröffnungsrede zur AWE2017, in der er die aktuellen Zukunftsaussichten derSmart-Home-Geräteindustrie ansprach:So sagte Zhu: "Der Haushaltsgerätemarkt schnitt 2016 insgesamtverhalten ab, was auf verschiedene Faktoren wie einen schwachenWiederaufschwung der weltweiten Wirtschaftslage, Fluktuationen derWechselkurse und Überziehungskonsum zurückzuführen ist. Dennoch habenrege Innovationen und aktive Produktstrukturanpassungen derHaushaltsgerätehersteller einen klaren Trend zu einem stärkerwerdenden Haushaltsgerätekonsum bewirkt."Intelligente Geräte sollen das Leben der Menschen bereichernDie AWE 2017 beweist, dass die Zukunft der intelligenten Geräteverstärkt auf künstliche Intelligenz und Big Data setzt, um dieBedürfnisse von Nutzern zu verstehen und das tägliche Leben in denSmart Homes von morgen durch die automatische Handhabung täglicherAktivitäten praktischer zu gestalten. Dabei konzentrieren sich dieAussteller auf die Vorführung einer Vielzahl von intelligentenHaushaltsgeräten wie Klimaanlagen, Fernsehern sowie Badezimmer- undKüchengeräten. Das Ziel ist letztendlich eine nahtlose Integrationvon Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik für eineneffizienteren Lebensstil.So stellte Hisense den Tianji 4K Ultra High Definition Smart TVvor, der über 560 eingebettete dynamische Unterbereiche verfügt, umeine fortschrittliche Backlight-Steuerung mit 4096 Feindimmungsstufenzu erreichen, was für ein bisher unerreichtes immersives Seherlebnisüber eine Diagonale von 190 cm sorgt. "Mithilfe einer Fernsteuerungkann der Nutzer per Stimmbefehl auch die Raumbeleuchtung undTemperatur nach verschiedenen Wohnszenarien einstellen", erklärteJianyong Hu, der Geschäftsführer von Hisense bei seiner Präsentation.Während der Demonstration von Midea zu seiner neuen intelligentenKüche betonte Herr Zachary Hu, Vizepräsident des Unternehmens:"Unsere Smart-Küche arbeitet Hand in Hand mit unserenVerbraucher-Gesundheitsanwendungen, die sich auf einige Hauptbereichewie Adipositas, Diabetes und Kardiologie konzentrieren. So können zumBeispiel Nutzer, die abnehmen möchten, Daten in den Health Trackereingeben, der sich dann mit der intelligenten Küche synchronisiert.Daraufhin wird die intelligente Küche basierend auf diesen Datenpersonalisierte Essensvorschläge anbieten, die den Nutzern helfensollen, ihre Abnehmziele zu erreichen."Herr Zhao Feng, technischer Direktor und Vizepräsident der HaierGroup, sagte, dass das übergreifende Konzept der neuen Haier U-homeProduktpalette auf der AWE 2017 'Enjoy' laute. "Haier möchte diebisherigen Fernsteuerungsverfahren per Stimmerkennung undMobiltelefon hinter sich lassen und seinen Nutzern proaktiv dienen.Dies wird mithilfe von Big Data und der neusten künstlichenIntelligenztechnologie erreicht, um unsere Produkte in die Lage zuversetzen, die Bedürfnisse der Nutzer zu sehen, zu hören und zuverstehen", erläuterte er. "Unsere neuen Kühlschränke zum Beispielkönnen nicht nur verfolgen, was man in sie hineinstellt, sondern dankRFID- und Smart-Control-Lesegeräten auch die Verfallsdaten IhrerLebensmittel überwachen und Ihre Lieblingslebensmittelmarken lernen."Innovationsförderung mit dem ersten Technology Park auf der AWEIm Technology Park konnten sich Besucher einen Eindruck überintelligentes Wohnen der Zukunft durch Ausstellungen zu neuenLifestyle-Formaten wie intelligentem Reisen, intelligenterUnterhaltung, intelligentem Wohnen, intelligentem Sport undintelligenter Gesundheit neben Live-Roboterkämpfen undAR/VR-Gaming-Erfahrungen verschaffen.Einer der Aussteller, RoboMasters, ist ein jährlich stattfindenderglobaler Roboterwettkampf, dessen Ziel es ist, Ingenieursstudentenaus der ganzen Welt zu Innovatoren zu machen. Produziert undentwickelt von DJI, dem weltgrößten Drohnenhersteller, der für seineKult-Drohnenserie Phantom berühmt ist, integriert RoboMastersmodernste Technologie, Computerautomatisierung und Mechanik, indem esTeams von Robotern, die von jungen Ingenieuren konstruiert wurden,gegeneinander antreten lässt.Dazu Freda Lu, Marketingspezialistin bei DJI: "Der Wettbewerb isteine einmalige Erfahrung für Ingenieursstudenten, da sie hier nichtnur praktisch anwenden können, was sie im Studium gelernt haben,sondern auch ihre Teamarbeit und geistige Intelligenz erprobenkönnen."Laut dem chinesischen Statistikamt betrug der Gesamtumsatz fürHaushaltsgeräte 2016 1,46 Billionen RMB - ein Wachstum von 3,78 %gegenüber 2015 - während der Gesamtgewinn 119,69 Milliarden RMBbetrug, was einer Zunahme von 20,37 % gegenüber dem Vorjahrentspricht.Zhu Jun von CHEAA sagte: "Trotz eines verhaltenen Jahres 2016 istdie betriebliche Leistungsfähigkeit der Smart-Home-Geräteindustrienach wie vor ansteigend und es wurde eine Menge harter Arbeitinvestiert, um die Produktperfektion weiter zu verbessern und denNutzern einen komfortableren Lebensstil zu bieten. Die AWE stelltdabei eine entscheidende Plattform dar, die regionale Vertriebsfirmenund internationale Gerätehersteller zusammenbringt, sodass sie sichüber weitere Geschäftsmöglichkeiten und die neusten Entwicklungen inder Branche informieren können."Informationen zur AWEDie Appliance & Electronics World Expo (AWE) wird von der ChinaHousehold Electrical Appliances Association ausgerichtet und kann aufeine 20-jährige Geschichte zurückblicken. Die AWE gilt neben der CESund IFA als eine der drei wichtigsten Fachmessen der weltweitenHaushaltsgeräte- und Elektronikindustrie.Pressekontakt:Frau Cara WANG+86 10 6709 3609cara.wang@cheaa.comOriginal-Content von: Appliance and Electronics World Expo, übermittelt durch news aktuell