AWE2020: zehn Jahre AWE - die smarte Zukunft

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die vom chinesischen Verband fürHaushaltselektronik (China Household Electrical AppliancesAssociation) organisierte Messe Appliances & Electronics World Expo2020 (AWE - Weltausstellung für Haushaltsgeräte und Elektronik)findet vom 11. Bis 14. März 2020 im Shanghai New International ExpoCenter statt. In der Rekordanlage mit 13 Ausstellungshallen und einerAusstellungsfläche von 150.000 qm werden 380.000 Besucher erwartet.Die AWE2020 arbeitet zudem gemeinsam mit mehr als tausendteilnehmenden Marken zusammen, um eine neue, komplett aktualisierteWelt der Wissenschaft und Technologie in die Branche derVerbraucherelektronik zu bringen.Vom 11. bis 14. März 2020 werden erstmals die so genannte"Charming Hall" (charmante Halle) und die "Unexpected City"(unerwartete Stadt) präsentiert. Die Küchengeräte-Halle wird ganzedrei Ausstellungshallen in Beschlag nehmen, in denen auch diedeutsche AMK-Delegation zu finden sein wird.Die AWE2020 richtete die Charming Hall speziell ein, um auf dieBedürfnisse und Wünsche im Bereich "gut und edel aussehen"einzugehen. Der Science and Technology Park (Wissenschafts- undTechnologiepark) gilt auch in diesem Jahr erneut als eine der Hallen,die man unbedingt gesehen haben sollte. Diesmal erhalten Besucher inder "Unexpected City" durch die Zusammenarbeit der AWE mit denErgebnissen der Tech-Plattform 36kr die Möglichkeit, "einen Blick indie Zukunft zu erhaschen" und so zu erahnen, wie das zu Hause und dieStadt von morgen aussehen könnten.In diesem Jahr führt die AWE erstmals das so genannte "BeautyFestival" (Schönheitsfestival) ein, das es Besuchern ermöglich, sichin jeder Hinsicht zu verschönern. Die strahlendste Schönheit gewinnteinen Preis und erhält, nachdem sie ihre Errungenschaft per WeChatMoment geteilt hat, die Chance, an der Verlosung "Beauty FestivalCarp" teilzunehmen und den ultimativen Preis zu ergattern. Währenddes Global Quality Home Appliance Festival (weltweiten Festivals fürhochwertige Haushaltsgeräte) können Besucher die neusten Angebotebekannter Marken bestaunen, darunter Haier, Midea, JD.com, Hisense,Bosch, Siemens, Panasonic, Sony, Samsung, LG, Huawei, TCL, LGD, Gree,Sharp, A.O. Smith, Fotile, Robam, Vatti, Skyworth und alle anderengängigen Marken, die sie kennen und lieben. Darüber hinaus wird esDemonstrationen erstklassiger Technologien aus allen Bereichen derIndustriekette geben - von Robotern und automatisierten Systemen biszu intelligenten Lieferketten (Logistik).Die Frühbucheraktionen sind in vollem Gange. Da dieBesucherregistrierung nun offiziell eröffnet ist, beginnt auch dieletzte Runde der Frühbucherrabatte. Frühbucher, die sich jetztanmelden, können noch bis zum 11. Februar 2020 kostenfreieEintrittskarten erhalten! Weitere Informationen erhalten Sie aufen.awe.com.cn (http://en.awe.com.cn/)Merken Sie sich dieses Datum: 11 - 14 März 2020 in Shanghai,China.Thomas WangThomas@cheaa.com+86-10-6709-3609Interessiert an Medienpartnern im Ausland!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1012422/AWE.jpgOriginal-Content von: China Household Electrical Appliances Association, übermittelt durch news aktuell