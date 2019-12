Shanghai (ots/PRNewswire) - Die von der China Household Electrical AppliancesAssociation organisierte Appliances & Electronics World Expo (AWE) 2020 wird vom11. bis 14. März 2020 im Shanghai New International Expo Center mitrekordverdächtigen 13 Messehallen auf einer Ausstellungsfläche von 150.000Quadratmetern und geschätzten 380.000 Besuchern eröffnet. Als Vorreiter fürHausgeräte und Unterhaltungselektronik hat AWE diesen Trend längst erkannt unddie "AWE Charming Hall" eingerichtet, die am 11. März 2020 offiziell ihrePremiere feiert."AWE Charming Hall: All about Science, Technology and Beauty" (Alles überWissenschaft, Technologie und Schönheit)Eine Zusammenstellung bekannter Marken und Namen, eine umfangreichenPräsentation einer breiten und vollständigen Palette von Elektrogeräten fürSchönheit und Gesundheit (Körperpflege) und die Erfüllung aller Vorfreuden auf"Schönheit" machen den größten Charme der "AWE Charming Hall" aus. Auf derAWE2020 werden neben den unzähligen Elektrogeräten für Schönheit und Gesundheit(Körperpflege), die in den Ausstellungsbereichen von großen Namen wie Haier,Panasonic und LG vorgestellt werden, eine Vielzahl anderer Marken wie Flyco,Chaoren, Povos, Smate, Yueli, Riwa, Vidal Sassoon, BaByliss, Roaman, Lena,Kingdom, SIAU, Zhibai, EN?HEN, Solis, OCALISS, Wellskins, Lexy, Funlux, XESS,Ogawa, iRest, Fascinate, Gevilan, Husum und weitere mit ihrem neuesten Angebotin der "AWE Charming Hall" gezeigt, um damit um die Aufmerksamkeit der Besucherbuhlen.Frühbucher sollten sich in die Startlöcher begeben. Die Besucherregistrierunghat offiziell begonnen und die letzte Runde mit Vergünstigungen ist denFrühbuchern vorbehalten. Frühbucher, die sich jetzt anmelden, können vor dem 11.Februar 2020 eine kostenlose Eintrittskarte erhalten. Für Details besuchen Siebitte en.awe.com.cn (http://en.awe.com.cn/).Eitelkeit ... liegt in der menschlichen Natur. Fortschritte in Wissenschaft undTechnik ermöglichen es uns nicht nur, schön zu sein, sondern dabei auch "Klasse"zu haben und den Prozess zu kultivieren.Merken Sie sich den Termin vor: 11.-14. März 2020. Shanghai, China.Wir sehen uns vor Ort.Pressekontakt:Thomas WangThomas@cheaa.com+86-10-67093609Wir suchen Medienpartner im AuslandFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1057646/AWE_2020.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118967/4474519OTS: China Household Electrical Appliances AssociationOriginal-Content von: China Household Electrical Appliances Association, übermittelt durch news aktuell