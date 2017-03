AWE2017 - Für das neue Zuhause

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 9. März 2017 beginnt im neueninternationalen Expo Center von Shanghai die AWE 2017 (was fürAppliance and Electronics World Expo steht), eine von CHEAA (ChinaHousehold Electrical Appliances Association) veranstalteteinternationale Haushalts- und Elektrogerätemesse. Mit mehr als 700Ausstellern, inklusive branchensektorübergreifenden Systemen,innovativen technologischen Umgebungen und einer Fülleunterschiedlichster Live-Veranstaltungen dürfte es an internationalerAufmerksamkeit nicht mangeln.Laut Schätzungen werden zur AWE 2017 mehr als 200.000 Besuchererwartet, wobei die Anzahl der Besucheranmeldungen aus dem Auslandalle Erwartungen übertraf. AWE 2017 ist auf acht Messehallen desShanghai New International Expo Center verteilt: die Hallen W1 - W5,E1 - E2 und N1.In Halle N1 trifft der Besucher auf die fünf Hauptmarken der HaierGroup, darunter Haier, Casarte, Leader, GE und Fisher & Paykel. DieAusstellungsfläche von Haier beträgt mehr als 10.000 Quadratmeter.In Halle W1 treffen die Besucher auf fast 3.500 QuadratmeternAusstellungsfläche von Midea auf Marken wie Hisense, Galanz, Melingund Aucma.In Halle W2 zeigen Marken wie Samsung, LG, Sharp, Skyworth, TCL,Whaley, Konka, PPTV, CANtv, JD.COM, EcoLite, Daewoo, Kohler, HuajieImi und andere ihre Topverkaufsprodukte des Jahres. Derweil wirdHuawei seinen kompletten Satz einer intelligenten HiLink-Lösung fürdas Heim vorstellen.In Halle W3 finden wir dann weltbekannte Weißwarenmarken undErsatzteilehersteller, von denen Bosch, Siemens, Panasonic,Whirlpool, Hitachi und andere Marken der Küchen- undHaushaltsgerätebranche vor Ort sein werden.In Halle W4 finden die Besucher die kleineren Geräte,Reinigungsgeräte, Körperpflegeprodukte, Elektrogeräte für dieGesundheitspflege und Heizgeräte. Hier zählen zu den Ausstellern diegrößten chinesischen Hersteller und internationale Marken wie Supor,Jiuyang, Karcher, Ecovacs, Vitamix, Laurastar, Lexy, ASD, Tiger, VSund BaByliss.In Halle W5 sehen Besucher das Angebot von u. a. 3M, Canature,Westinghouse, Viomi, Yairz, Ozner, AirProce, Alikes, Emate, K Cleanund ABB. Mit dabei sind auch Gree und das volle Produktspektrum derMarke aus allen Branchenketten.Halle E1 ist komplett den Küchengeräten gewidmet. Zu denvorrangigen Marken zählen hier A.O. Smith, Fotile, Robam, Vatti,DE&E, Vanward, Macro und Sakura.In Halle E2 befindet sich der Technology Park und die Messehalledes "Smart Home" oder des vernetzten Zuhauses. Der Technology Parkumfasst die sechs bedeutendsten Segmente der intelligenten Reisen,intelligenter Unterhaltung, Inneneinrichtung, Gesundheit, künstlicheIntelligenz und erstmalige globale Markteinführungen sowie virtuelleRealität, erweiterte Realität, künstliche Intelligenz und andere"smarte" Erlebnisse. Hier findet auch RoboMasters statt, der weltweitführende Roboterwettbewerb. Intel, DJI, Tesla, Hit Tech, Machtalk,Roobo und andere Unternehmen stellen hier die neuesten Trends,Vorreiter und ein denkbar einzigartiges Hi-Tech-Erlebnis vor.Cara.wang+86-10-67093609cara.wang@cheaa.comOriginal-Content von: China Household Electrical Appliances Association, übermittelt durch news aktuell