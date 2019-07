AWA 2019: Senioren Ratgeber ist die Lieblingszeitschrift der 60plus-Generation (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Der Senioren Ratgeber ist seinen lebenserfahrenen Leserinnen undLesern ein zuverlässiger Partner und Begleiter im Alltag. Das machtihn so beliebt und zum erfolgreichsten Titel im 60plus-Segment. Lautder heute veröffentlichten Allensbacher Werbeträgeranalyse 2019(AWA)* wird er von 4,71 Millionen Menschen (6,7 %) jeden Monatgelesen.Themenschwerpunkte des unterhaltsamen Titels sind Rat und Hilfebei Gesundheitsfragen, praktische Tipps zu Bewegung und Ernährung,Ratschläge zum sicheren Wohnen, zu rechtlichen Aspekten sowie zurallgemeinen Lebensqualität. "Mit dem Senioren Ratgeber bieten wirunseren erfahrenen Leserinnen und Lesern viele hilfreiche undanregende Ideen für einen gesunden, genussvollen undabwechslungsreichen dritten Lebensabschnitt", erklärt ChefredakteurinClaudia Röttger.Erfahrungswissen macht MutNeu ist das digitale Angebot "An deiner Seite" für pflegendeAngehörige: Millionen Menschen pflegen zuhause jemanden, der ihnennahesteht. Der Senioren Ratgeber möchte pflegende Angehörige in ihremAlltag unterstützen, ihnen Tipps geben, wie sie die Pflegeorganisieren und welche Hilfen es gibt. Das Besondere an dem Portalist, dass das Redaktionsteam dem Erfahrungswissen der Pflegendengroßen Raum gibt. "Pflegende Angehörige reden bei uns über ihrenAlltag, über Erschöpfung, Geldsorgen und darüber, was ihnen Kraftgibt. Diese Menschen wissen genau, wovon sie sprechen, und sie machenmit ihren berührenden Geschichten Mut", sagt Claudia Röttger.*AWA-Grundgesamtheit: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre =70,60 Millionen.Der Wort & Bild Verlag:Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärerGesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print undOnline den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen diepassende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstemQualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für dieLeser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer imVordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine:Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 8.923.750 laut IVWI/2019), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 648.742),Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.150.725), SeniorenRatgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.672.025), Ärztlicher Ratgeber (3x jährlich verbreitete Exemplare 251.430), medizini (mtl. verkaufteExemplare 1.358.092) und das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlichverkaufte Exemplare 395.400).Pressekontakt:Gudrun KreutnerLeitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell