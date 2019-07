AWA 2019: Die Reichweite von F.A.Z. und F.A.S. ist gestiegen

Frankfurt am Main (ots) - Die gedruckten Titel der MedienmarkeF.A.Z. erreichen 2,4 Millionen Leser. Die Reichweite steigt um 3,4Prozent im Vergleich zum VorjahrNach der Allensbacher Werbeträgeranalyse (AWA) behaupten sich dieFrankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) und die FrankfurterAllgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) in einem hart umkämpftenLesermarkt: Die Reichweite der Printausgaben ist leicht steigend.F.A.Z., F.A.Z. Magazin, F.A.S. und das wöchentlicheNachrichtenmagazin F.A.Z. Woche erzielen gemeinsam eine Reichweitevon 2,4 Millionen Lesern in Deutschland, das sind 3,4 Prozent mehrals im Vorjahr.Die Publikationen der F.A.Z. erreichen dabei eine interessanteLeserschaft: Knapp die Hälfte zählt zu den persönlichkeitsstarkenMultiplikatoren - gegenüber 25 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Gutein Drittel gehört der wirtschaftlich leistungsfähigsten undgebildetsten Schicht an (Gesamtbevölkerung: 10 Prozent). Zu den sehrguten Ergebnissen trägt die konstant gute Nutzung der Printproduktebei: Die Lektüre gedruckter Zeitungen und Zeitschriften bleibt einewesentliche Informationsquelle, wenngleich die digitalen Medien immerwichtiger werden.Die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) ermittelt aufbreiter statistischer Basis Einstellungen, Konsumgewohnheiten undMediennutzung der Bevölkerung in Deutschland. Sie ist eine derführenden Markt-Media-Studien in Deutschland.Ingo Müller, Leiter Media Solutions der Frankfurter AllgemeinenZeitung: "Die AWA 2019 belegt über die gestiegenen Reichweiten einmalmehr die Leistung der Zeitungen und Magazine der FrankfurterAllgemeinen bei der Erreichung meinungsführender Premiumzielgruppenin Deutschland."Pressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerFrankfurter Allgemeine Zeitung ÖffentlichkeitsarbeitTelefon +49 69 75 91-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell