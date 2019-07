AWA 2019: Lokale Themen punkten bei den Menschen

Berlin (ots) - Lokale Themen und Ereignisse spielen für dieMenschen in Deutschland im Zeitalter der Globalisierung eine zentraleRolle. Über 84 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahrenzeigen ein Informationsinteresse für das Geschehen am Ort, bei denAnzeigenblattlesern (LpA) ist dieses Interesse mit über 90 Prozentaußerordentlich stark ausgeprägt. Jeder zweite Leser (49,9 Prozent)interessiert sich sogar besonders für lokale Ereignisse, im Vergleichzu 39,9 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Dies geht aus der aktuellenAllensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) des Instituts fürDemoskopie Allensbach hervor, die heute in Hamburg vorgestellt wurde.Die Relevanz des Lokalen spiegelt sich auch in der Nutzungkostenloser Anzeigenblätter wider: Laut AWA lesen durchschnittlich73,7 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren diekostenlosen Wochenblätter (Weitester Leserkreis); das sind 52Millionen Menschen. Über 48 Prozent der Bevölkerung gehören zu denLesern pro Ausgabe (LpA) - damit erreichen Anzeigenblätter mit einerAusgabe im Durchschnitt über 34 Millionen Menschen."Berichte über Ehrenamt und Vereine, Veranstaltungstipps undBeiträge zur Kommunalpolitik machen das Anzeigenblatt für vieleBürgerinnen und Bürger zu einem wichtigen Begleiter und Ratgeber fürden Nahbereich. Gleichzeitig bietet der lokale Journalismus einwertvolles und interessantes Umfeld für Werbetreibende aus Handel,Handwerk und Dienstleistungen", sagte der stellvertretendeBVDA-Geschäftsführer Sebastian Schaeffer.Schließlich sind der Nahbereich und die Region auch in denKonsumwelten fest verankert. Was vor einigen Jahren als Trend in derNische begann, ist jetzt ein fester Bestandteil im Einkaufsverhaltenvieler Menschen. Mit 51,2 Prozent bevorzugt mehr als die Hälfte derdeutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren beim Einkauf Produkte ausder Heimat - das sind über 36 Millionen. Bei den Lesern vonAnzeigenblättern sind die lokalen Erzeugnisse besonders begehrt: Für59,2 Prozent (LpA) steht Regionales ganz oben auf dem Einkaufszettel.Insgesamt steht Shopping bei den Anzeigenblattlesern (LpA) höherim Kurs als in der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren: Fast jeder Dritte(30,6 Prozent LpA) geht in seiner Freizeit häufig einkaufen. Diefinanziellen Voraussetzungen dafür sind gegeben: So beurteilt mehrals die Hälfte der Leser (56,1 Prozent, LpA) die eigenewirtschaftliche Lage als sehr gut oder gut; in der Gesamtbevölkerungsind es 53,1 Prozent.Deutschlandweit gibt es 400 Verlage, die insgesamt 1267Anzeigenblatt-Titel herausgeben. Dem Bundesverband DeutscherAnzeigenblätter gehören 207 Verlage mit insgesamt 884 Titeln undeiner Wochenauflage von 63,6 Millionen Exemplaren an. Damitrepräsentiert der BVDA über 76 Prozent der Gesamtauflage derdeutschen Anzeigenblätter.Pressekontakt:Wolfram ZabelBundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V.+49 151 2345 3262presse@bvda.dewww.bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell