AWA 2018: Anzeigenblattleser investieren in Heim und Garten / finanzieller Spielraum hat sich verdoppelt

Berlin (ots) - Anzeigenblattleser interessieren sich nicht nur inbesonderer Weise für das Geschehen vor der eigenen Haustür undEinkaufsangebote aus der näheren Umgebung. Sie investieren imVergleich zur Gesamtbevölkerung auch intensiver in das eigene Heimund das persönliche Wohlbefinden. Gesundheits- und Umweltaspektespielen beim Einkauf eine wachsende Rolle. In vielen Lebensbereichenwerden die Konsumentscheidungen sehr bewusst und zunehmendqualitätsorientiert getroffen. Die Basis bildet ein deutlichgewachsener finanzieller Spielraum der Leser. Das sind zentraleAuswertungsergebnisse der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse(AWA), die der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) in derBroschüre "Die Anzeigenblätter in der AWA 2018" veröffentlicht.Alles, was das Ambiente in Haus und Garten attraktiver macht,besitzt für die Wochenblattnutzer einen hohen Stellenwert. 61,5Prozent sind an der Gartenpflege und Gartengestaltung interessiert -das sind 9,3 Prozentpunkte mehr als in der Gesamtbevölkerung. Dasausgeprägte Interesse und der Expertenstatus, den Anzeigenblattleserhier aufweisen, hat gute Gründe: Über 60 Prozent verfügen über eineneigenen Garten und mehr als jeder Dritte nutzt seine Freizeit häufigfür Gartenarbeit. Auch die Themen Wohnen und Einrichten stehen bei 82Prozent der Wochenblattnutzer (LpA) hoch im Kurs. Da verwundertnicht, dass über die Hälfte der Anzeigenblattleser (53,1 Prozent) inden eigenen vier Wänden wohnt.Das überdurchschnittliche Interesse der Anzeigenblattleser schlägtsich auch in einer hohen Ausgabebereitschaft für die Bereiche Wohnenund Garten im Vergleich zur Gesamtbevölkerung nieder. Beim Einkaufspielt neben der Präferenz für regionale Waren und Produkte auch dasThema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle für die Wochenblattleser.Sie legen Wert auf den Kauf von Bioprodukten (27,5 Prozent), achtenbei Lebensmitteln darauf, dass die Produkte aus artgerechterTierhaltung stammen (32,4 Prozent) und zahlen für umweltfreundlicheProdukte auch gerne mehr (34,6 Prozent - Zahlen jeweils LpA).Insgesamt betrachtet sind mehr als 69 Prozent der Rezipienten bereit,für gute Qualität auch mehr zu bezahlen.Diese höhere Ausgabebereitschaft können sich die Menschen auchleisten: Der Anteil der Anzeigenblattleser (LpA) mit einemfinanziellen Spielraum von 500 Euro und mehr ist in den letztenJahren um mehr als die Hälfte gestiegen. Die Beurteilung der eigenenwirtschaftlichen Lage hat sich entsprechend verbessert - von deutlichmehr als der Hälfte der Leser wird diese als gut oder sehr guteingeschätzt."Die AWA belegt, dass Anzeigenblätter eine vielfältige undkaufkräftige Zielgruppe erreichen, die auch für die Hersteller vonPremiumprodukten spannend ist. Die Konsumfreude wächst infolge dergrößeren finanziellen Spielräume. Gleichzeitig nimmt beiAnzeigenblattlesern die Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten zu.Hierzu zählen auch die Trends Regio und Bio. Insgesamt kaufen dieLeser bewusster ein und investieren mehr in das eigene Wohlbefinden",sagt Sebastian Schaeffer, stellvertretender BVDA-Geschäftsführer undLeiter Markt- und Mediaservice.Der Trend zum Lokalen hält sich ungebrochen und vereint Stadt undLand gleichermaßen: Rund 90 Prozent der Wochenblattleser interessiertsich für lokale Ereignisse - unabhängig davon, ob die Menschen ineinem städtischen oder ländlichen Milieu wohnen. Gerne und häufiggibt ein Drittel der Leser auch Tipps oder Ratschläge und genießteinen Multiplikatorenstatus als Ratgeber oder Experte, wenn es umlokale Informationen geht. Gleichzeitig blicken die Helfer auch überden lokalen Tellerrand: Ihr Interessensspektrum ist breit oder sehrgefächert. 38 Prozent der Anzeigenblattleser (LpA) verfügen übereinen breiten oder sehr breiten Expertenhorizont - ihr Anteil liegtdamit höher als in der Gesamtbevölkerung.