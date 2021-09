AVer tritt dem Google Cloud Partner Advantage Programm bei

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - - AVer Education Solutions vollständig in das Google Cloud und Google Classroom Ecosystem integriert -AVer Information Inc., ein preisgekrönter Anbieter von Lösungen für die Videokollaboration und Bildungstechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem Google Cloud Partner Advantage Programm als Build Partner beigetreten ist. Ab heute sind den Fernunterricht und die dazugehörige unternehmenseigene Software, in Google Classroom und Google Meet integriert.Über die AVerTouch Software können AVer Dokumentenkameras den physischen Lehrplan aufzeichnen und live über Google Meet präsentiert oder aufgezeichnet und in das Google Classroom einer Schule für abwesende Schüler hochgeladen werden, damit diese den Unterricht später nachbereiten können.AVer Kameras für den Fernunterricht lassen sich auch vollständig und einfach in Google Meet integrieren, so dass Lehrkräfte Live-Unterrichtsstunden für Schüler, die remote lernen, durchführen können. Die Aufzeichnung von Unterrichtsstunden ermöglicht es Pädagogen außerdem, komplette Unterrichtsstunden aufzuzeichnen und in Google Drive und Google Classroom hochzuladen, um sie später anzusehen und zu überprüfen."AVer Dokumenten- und Fernunterrichtskameras wurden schon immer so konzipiert, dass sie problemlos mit dem Google-Ökosystem zusammenarbeiten", sagt James Salter, Senior Vice President of Marketing bei AVer Information, Inc. "Der Beitritt zum Google Cloud Partner Advantage Programm ermöglicht es AVer, aktuelle und zukünftige Bildungslösungen weiterhin an den Google-Standards auszurichten und sie weiterzuentwickeln."Über AVer EuropeAVer Europe bietet intelligente technologische Lösungen, die Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, die Macht der visuellen Kommunikation für sich optimal nutzen zu können. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Produktion hat AVer zahlreiche internationale Auszeichnungen für Design, Innovation, Anwendung und Service für außergewöhnliche Produktnutzbarkeit, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit erhalten.Weitere Informationen unter: http://www.avereurope.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1609520/AVer_Logo.jpgPressekontakt:Janet SpaceyPhone: +49 170 822 4522| E-Mail: janet@spacey-pr.deOriginal-Content von: AVer Europe, übermittelt durch news aktuell