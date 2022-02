AVer kündigt mit der AVer E12 die neueste Mini-Ladestation für den Bildungsbereich an

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -AVer Europe (http://www.avereurope.com/), ein führender Anbieter von Lösungen für die Videokollaboration und Bildungstechnologie, stellt mit der E12-Ladestation, die neueste Ergänzung seiner Produktpalette für Klassenzimmer vor. Die E12 Ladestation ist eine Ladelösung für kleine Klassenzimmer, die einfach zu installieren und zum bequemen und sicheren Aufladen und Lagern von bis zu 12 Laptops und Tablets im Klassenzimmer ist.Das portable und platzsparende Design der E12 Mini-Ladestation, bietet eine ideale Lösung für kleinere Klassenzimmer, die interaktives Lernen ermöglichen wollen, aber nicht genügend Platz für eine herkömmliche große Ladestation haben.Beim Produktdesign der E12 wurde großer Wert auf einen geringen Platzbedarf und auf die flexible Installationsmöglichkeit gelegt. Die Ladestation AVer E12 kann beinahe überall platziert werden, ob auf einem Tisch oder an einer Wand. Der geringe Platzbedarf wird effizient genutzt, denn die E12 Ladestation unterstützt das gleichzeitige Laden von 12 Geräten, wobei die fortschrittliche AVer-eigene Ladetechnologie ein müheloses und sicheres Aufladen ermöglicht.Weitere Vorteile der E12 Ladestation sind:- Superleichte Installation: Die E12-Ladestation ist in weniger als 5 Minuten komplett installiert. Durch das Design lässt sich die E12 leicht montieren, demontieren und transportieren. Außerdem bieten die Kabellöcher auf beiden Seiten des Gehäuses maximale Flexibilität in Bezug auf den Installationsort und die -position.- Effiziente Wärmeverteilung: Die natürliche Luftstromkühlung wird durch Belüftungsöffnungen auf beiden Seiten gewährleistet. Das stellt sicher, dass die Geräte und auch die Ladegeräte in einem eigenen Fach vor übermäßiger Hitze geschützt sind. So können Lehrer und Schüler ihre Geräte ohne Bedenken aufladen.- Intelligentes Kabelmanagement: Die verstellbaren Trennwände sorgen für Flexibilität und unterstützen beinahe jede Gerätegröße. Die Ladekabel können mit Klammern an den Trennwänden fixiert werden, und sorgen so für die nötige Ordnung und Sicherheit im Klassenzimmer.Rene Buhay, SVP Sales & Marketing von AVer Europe, sagt: "Die AVer E12 Ladestation bietet gerade für kleine Klassenzimmer mit seinem Mini-Format maximale Flexibilität in Bezug auf den Installationsort und die -position. Die praktische, platzsparende Ladestation für den digitalen Unterricht unterstreicht erneut das Engagement von AVer im Bereich Education."Nähere Informationen zur Mini-Ladestation AVer E12 gibt's unter: AVer E12 - Ladestation für bis zu 12 Tablets, Laptops und mehr | AVer Deutschland (avereurope.com) (https://de.presentation.avereurope.com/model/e12)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1738163/AVer_Logo.jpgPressekontakt:+49 170 822 4522,E-Mail: janet@spacey-pr.deOriginal-Content von: AVer Europe, übermittelt durch news aktuell