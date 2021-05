AVerMedia bringt AS311 Freisprecheinrichtung mit fortschrittlicher Geräuschunterdrückung auf den Markt

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Konferenzgespräche waren noch nie so reibungslos und klar wie in diesem JahrAVerMedia Technologies, Inc. ein führendes Unternehmen im Bereich der audiovisuellen Technologie, freut sich, die USB-Konferenz-Freisprecheinrichtung AS311 vorzustellen. Die AS311 überträgt einen klaren, gut hörbaren Klang und stellt sicher, dass jede Telefonkonferenz, egal ob im Home Office, in Besprechungsräumen oder im Homeschooling nicht mehr durch Hintergrundgeräusche wie Tastaturen, Telefonklingeln oder Hundegebell gestört wird und man somit problemlos verstanden wird. Mit dieser Veröffentlichung bietet AVerMedia nun ein komplettes Ökosystem, welches sich leicht in jeden Konferenzraum integrieren lässt."Wir freuen uns sehr, unsere Expertise in den Markt für Freisprecheinrichtungen einbringen zu können", sagt Michael Kuo, Präsident und CEO von AVerMedia. "Dies ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, die Zusammenarbeit mit Audio- und Videotechnologie für alle Arten von Menschen und Situationen zu vereinfachen."Die AS311 wurde entwickelt, um eine reibungslose Kommunikation bei wichtigen Geschäftsabschlüssen, einer medizinischen Fernkonsultation oder sogar hybrides Lehren/Lernen in einem Besprechungsraum, öffentlichen Büros, an Arbeitsplätzen oder im persönlichen Bereich zu gewährleisten. Um häufige Hintergrundgeräusche, einschließlich Bau- und Verkehrslärm genau zu erkennen und zu reduzieren nutzt sie künstliche Intelligenz, so dass wichtige Gespräche, Präsentationen und Unterrichtsstunden ohne Unterbrechung stattfinden können. Für eine klare Audioqualität sorgt auch die akustische Echounterdrückung, welche verhindert, dass das Mikrofon der AS311 den Schall vom Lautsprecher aufnimmt. Dank des omnidirektionalen Mikrofons mit einer Reichweite von 3 Meter können sich die Benutzer während der Konferenz frei im Raum bewegen.Neben der exzellenten Audioqualität ist die AS311 auf maximale Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Da nur eine Plug-and-Play-USB-Verbindung zu einem Computer erforderlich ist, um eine Konferenz zu starten, gestaltet sich die Einrichtung extrem einfach. Die Kompatibilität zu gängigen Konferenzplattformen ist ebenfalls gegeben. Das Verwalten von Anrufen ist dank der eingebauten LED-Touch-Bedienelemente für die Einstellung der Lautstärke sowie die Stummschaltung des Mikrofons ebenso einfach wie geräuschlos. Und schließlich kann die AS311 aufgrund ihrer kompakten Größe an jedem beliebigen Ort platziert werden.Die AS311 ergänzt das AVerMedia-Webcam-Sortiment und bildet ein komplettes, einfach zu bedienendes Ökosystem für Konferenzen von Besprechungsräumen, Büros, persönlichen Räumen, Arbeitsplätzen und Homeschooling. Das scharfe Video der AVerMedia-Webcams ergänzt sich mit dem klaren Klang der AS311 zu einem naturgetreuen Kommunikationserlebnis. Indem die AVerMedia-Webcams Weitwinkelobjektive und KI-gestütztes Auto-Tracking nutzen geben sie den Anwendern außerdem die Freiheit, sich während der Konferenz im Raum bewegen zu können. Alle AVerMedia-Konferenzprodukte lassen sich ohne großen Aufwand einrichten, so dass jeder problemlos eine Verbindung herstellen kann, egal ob bei der Arbeit oder in der Freizeit.Bilder finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1eOJt1uqmB_tWIW5a7ap9BXtJ3tRfmfom).Pressekontakt:Die AS311 ist jetzt auf Anfrage erhältlich. Bitte senden Sie IhreAnfragen an vcsales@avermedia.com und unser Vertreter wird sichinnerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.Original-Content von: AVerMedia Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell