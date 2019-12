AV-Comparatives veröffentlichte den IT Security Jahresreport für Enterprise & Business Endpoint Antivirus Protection Software (inkl. Advanced Threat Protection)

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - Das Innsbrucker Antiviren-TestlaborAV-Comparatives hat den Jahresbericht für Antivirus Enterprise, Business und SMBSecurity veröffentlicht. Endpoint Protection ist eine kritische Komponente derSicherheitsmaßnahmen eines jeden Unternehmens. AV-Comparatives hat 19 namhafteBusiness Security Produkte strengen technischen Tests unterzogen, um zu prüfen,ob sie in Bezug auf Schutz und Benutzerfreundlichkeit den Anforderungenentsprechen.Neu in diesem Jahr ist der Advanced Threat Protection Test (Enhanced Real-WorldTest), der die Abwehr der Produkte gegen Targeted Attacks überprüft, die auf dieSabotage von Unternehmensnetzwerken oder den Diebstahl vertraulicher Datenabzielen.AV-Comparatives führte den Test als Reaktion auf die steigende Zahl vonAPT-Angriffen durch. Während sie sich manchmal gegen Privatnutzer richten,werden APTs meist gegen Unternehmen eingesetzt. Sie ermöglichen es Hackern, eineFernsteuerung der infizierten Computer einzurichten, mit der sie eine Vielzahlkrimineller Aktivitäten wie Betriebsspionage durchführen können. Daten könnengestohlen, gelöscht oder ersetzt werden. Systeme können sabotiert werden.Der ATP-Test nutzt Elemente des MITRE ATT&CK-Frameworks, obwohl das Ziel - dieBewertung des Schutzes durch verschiedene Endpoint-Security-Produkte - sehrunterschiedlich sind. Um sicherzustellen, dass die getesteten Produkte nicht dieProduktivität im Unternehmen hindern, indem sie legitime Software oderFunktionen blockieren, ist ein Falsch-Positiv-Test enthalten.Der Bericht enthält auch eine Überprüfung der Benutzererfahrung, umSystemadministratoren einen Überblick zu vermitteln, wie sich die Produkte imtäglichen Einsatz bewähren.Alles in allem liefert der Bericht ein einzigartiges, detailliertes undumfassendes Bild der Fähigkeiten der getesteten Endpoint-Security-Produkte. DerBericht kann kostenlos von der Website von AV-Comparatives,www.av-comparatives.org, heruntergeladen werden.Verlinken zuhttps://www.av-comparatives.org/enterprise/Bild zum verwenden (kann beschnitten werden)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1058954/Advanced_Threat_Protection_Test.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/1058954/Advanced_Threat_Protection_Test.jpg)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/834598/AV_Comparatives_Logo.jpgPressekontakt:Peter Stelzhammerp.stelzhammer@av-comparatives.org+43(664)16-11-444Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112077/4477287OTS: AV-Comparatives GmbHOriginal-Content von: AV-Comparatives GmbH, übermittelt durch news aktuell