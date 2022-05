AV-Comparatives veröffentlicht die aktuellen Ergebnisse des Malware- und Real-World -Protection Tests für AV-Produkte

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) -Führendes Antivirus-Testlabor veröffentlicht neue Test-Ergebnisse Q1 2022 seiner laufenden Main-Test Series zu Antivirus-Produkten für EndverbraucherAV-Comparatives, ein Anbieter unabhängiger Vergleichstests und Bewertungen von Antivirus-Produkten, hat die aktuellen Security-Software-Evaluierungsergebnisse des Malware Protection Tests für den Monat März und das Factsheet für den Real-World Protection Test für die Monate Februar-März veröffentlicht. Diese Tests untersuchten die Leistung führender Antivirus-Lösungen, um ihre Fähigkeiten unter Bedingungen zu bewerten, die Nutzer auf der ganzen Welt täglich erleben."Da sich die Taktiken der Bedrohungen weiterentwickeln und verändern und die Zahl der Bedrohungen, vor denen sich Endverbraucher schützen müssen, dramatisch zunimmt, wird die Notwendigkeit von Produkttests immer wichtiger. Die Nutzer müssen darauf vertrauen können, dass sie richtig geschützt sind.""Unser strenger Prozess soll Endverbrauchern die Informationen liefern, die sie benötigen, um eine fundierte Entscheidung über den besten Schutz für ihre Bedürfnisse zu treffen", sagt Andreas Clementi, Founder and CEO von AV-Comparatives.Malware Protection TestIm Rahmen der laufenden Consumer Main-Test Series von AV-Comparatives hat der Malware Protection Test 17 bekannte Anti-Malware-Programme auf ihre Fähigkeit hin untersucht, schädliche Dateien vor, während oder nach der Ausführung zu erkennen und zu blockieren. Bei diesem Test wird die Fähigkeit eines Produkts untersucht, schädliche Programme daran zu hindern, Änderungen am System vorzunehmen. Der für diesen Test verwendete Testsatz bestand aus 10.040 Malware-Samples, die nach Abfrage von Telemetriedaten zusammengestellt wurden, mit dem Ziel, aktuelle, weit verbreitete Samples einzubeziehen, die Nutzer in der Praxis bedrohen. Um sicherzustellen, dass die getesteten Programme das System nicht auf Kosten hoher Fehlalarm-Raten schützen, wurde auch ein False-Positives Test durchgeführt.Die von AV-Comparatives geprüften Produkte waren: Avast Free Antivirus, AVG AntiVirus Free, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, NortonLifeLock Norton 360 Deluxe, Panda Free Antivirus, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security and VIPRE Advanced Security.Insgesamt 11 Produkte erreichten das höchste Level mit dem Advanced+ Award. Diese Produkte waren: NortonLifeLock, Bitdefender, Avast, AVG, Kaspersky, Total Defense, VIPRE, McAfee, Avira, Microsoft and TotalAV.Der Malware-Protection Test Report ist auch als pdf-Datei verfügbar: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2022/04/avc_mpt_202203.pdf (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.av-comparatives.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2Favc_mpt_202203.pdf&data=05%7C01%7Csupport.de%40cision.com%7C3a745b044f494f8cb65d08da2b857b1e%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637870150018989276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6xaZW2i4LHd2N3axepEuY4emjl5feaKQQ9LJ5RIdfZ0%3D&reserved=0)Real-Word Protection TestDie vorläufigen Ergebnisse dieses Real-World Protection Tests basieren auf einer Reihe von 362 Testfällen (schädliche URLs, die in der Praxis gefunden wurden). Der vollständige Bericht, der vier Monate Testzeit umfasst, wird im Juni veröffentlicht.Die folgenden Produkte (zum Zeitpunkt der Prüfung verfügbare neueste Version) wurden geprüft: Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Security, Microsoft Defender, Panda Free Antivirus, NortonLifeLock Norton 360 Deluxe, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Anti-Virus, Trend Micro Internet Security and VIPRE Advanced Security.Das haben die Test-Ergebnisse gezeigt:- Avira erreichte einen perfekten Schutz und eine niedrige Rate an False-Positives.- AVG, Avast, ESET, Kaspersky, Microsoft und VIPRE erreichten einen nahezu perfekten Schutz und eine niedrige Rate an False-Positives.- NortonLifeLock, Trend Micro und Malwarebytes erreichten einen perfekten Schutz und eine höhere Rate an False-Positives.Während alle Produkte im Test einstimmig als erfolgreiche Teilnehmer angesehen werden, warnt AV-Comparatives vor den Produkten mit einer höheren Rate an False-Positives, da dies zu einer weniger gründlichen und zeitaufwändigeren Nutzererfahrung führen kann.Der Real-World Protection Test ist auch als pdf-Datei verfügbar: https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-feb-mar-2022-factsheet/Über AV-ComparativesAV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Untersuchung der Wirksamkeit von Security-Software-Produkten und mobilen Security-Lösungen anbietet. Mit Hilfe eines der weltweit größten Malwarecollection-Systeme hat sie eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen. AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Test-Ergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für die Performance von Software.