AV-Comparatives veröffentlicht Speed Impact Test - wieviel langsamer macht Antiviren Software ihren Computer

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) -Unabhängiges ISO-zertifiziertes Testlabor veröffentlicht Ergebnisse zu Auswirkungen von Security-Software für Privatanwender auf die System-PerformanceAV-Comparatives, das unabhängige, ISO-zertifizierte Labor zur Bewertung von Security-Software, hat die Ergebnisse des Performance Tests vom April 2022 veröffentlicht, der die Auswirkungen von Anti-Virus-Software auf die System-Performance bewertet. Da Anti-Virus Software-Programme im Hintergrund laufen und Systemressourcen verbrauchen, hilft AV-Comparatives den Nutzern, ihren Virenschutz im Hinblick auf die Systemgeschwindigkeit und -performance zu bewerten. Das unabhängige Testlabor hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch systematische Tests über den Schutz vor Cyberkriminalität der bekanntesten Security-Softwarelösungen auf dem Markt zu informieren. Das Unternehmen schafft eine realitätsnahe Umgebung für genaue Tests, indem es gängige Anwendungsszenarien verwendet.Der Performance Test umfasst sowohl "Antivirus"- als auch "Internet Security" Produkte für Privatanwender, die beide als Security-Produkte bezeichnet werden. Die von AV-Comparatives für jedes der Produkte durchgeführten Tests umfassen das Kopieren von Dateien, das Archivieren/Entpacken, das Installieren von Anwendungen, das Starten von Anwendungen, das Herunterladen von Dateien, das Browsing von Websites und die PC Mark 10 Professional Testing Suite.Zu den Produkten, die AV-Comparatives für seinen Performance Test bewertet hat, gehören:Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender, NortonLifeLock North 360 Deluxe, Panda Free Antivirus, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security and VIPRE Advanced Security.AV-Comparatives hat seinen Performance Test im Frühjahr auf einem Rechner mit einer Intel Core i3 CPU, 4 GB RAM und SSD-Festplatten durchgeführt. AV-Comparatives stuft diese Maschinenkonfiguration als "Low-End" ein. Die Performance Tests wurden auf einem sauberen Windows 10 21H2 64-Bit-System (Englisch) und dann mit der installierten Consumer Security-Software (mit Standardeinstellungen) durchgeführt. Die Tests wurden mit einer aktiven Internetverbindung durchgeführt, um die Auswirkungen von Cloud-Diensten/Funktionen in der realen Welt beurteilen zu können. Im Herbst wird ein High-End-Rechner für diesen AV-Test verwendet werden.Von den 17 geprüften Security-Produkten wurden neun mit dem höchsten Level, Advanced+, ausgezeichnet, darunter K7, Panda, ESET, G Data, NortonLifeLock, McAfee, Bitdefender, Avast, AVG. Sechs Produkte wurden mit dem zweithöchsten Level des Advanced Award ausgezeichnet, einschließlich Kaspersky, VIPRE, Trend Micro, TotalAV, Avira and Malwarebytes. Microsoft and Total Defense erhielten den Standard Award."Wir hoffen, dass wir mit diesen Tests Nutzer und Anbieter dazu bringen können, sich mit der Systemsicherheit zu beschäftigen und die sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungslandschaft zu entschärfen", sagt Andreas Clementi, co-founder von AV-Comparatives. "Damit diese Lösungen weiterwachsen und sich weiterentwickeln können, sind Tests wie diese extrem wichtig, um Genauigkeit und Verantwortlichkeit zu gewährleisten."Wie alle öffentlichen Test-Reports von AV-Comparatives sind auch die Ergebnisse des Performance Test vom April 2022 unter diesem Link kostenlos erhältlich:https://www.av-comparatives.org/tests/performance-test-april-2022/Über AV-ComparativesAV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Untersuchung der Wirksamkeit von Security-Softwareprodukten und mobilen Security-Lösungen anbietet. Mit Hilfe eines der weltweit größten Malware-Collection-Systeme hat sie eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen.AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Testergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für die Performance von Software.Media Contact:Peter Stelzhammere-mail: media@av-comparatives.orgphone: +43 720115542Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1809735/AV_Comparatives_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1809736/AV_Comparatives_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1732277/AV_Comparatives_Logo.jpgOriginal-Content von: AV Comparatives, übermittelt durch news aktuell