AV-Comparatives veröffentlicht Langzeit-Antivirus-Testbericht für 19 führende Endpoint Security Solutions

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - Umfangreichster Vergleichsreport zu Business- und Enterprise-Endpoint-Sicherheitslösungen veröffentlicht - Antivirenschutz für UnternehmenDas unabhängige, ISO-zertifizierte Sicherheitsprüflabor AV-Comparatives hat seinen Security Test Report für Unternehmenslösungen veröffentlicht. Es ist der bisher umfassendste Vergleichsreport der verfügbaren Business- und Enterprise-Endpoint-Security Lösungen der IT Security Industrie."Unternehmen werden immer öfter Ziele von Cyberangriffen. Ein Ausfall der IT kann das ganze Unternehmen stilllegen, wenn nicht sogar in den Konkurs treiben. Deshalb muss IT Security Chefsache sein. " - Peter Stelzhammer, co-founder AV-ComparativesDie Bedrohungslandschaft entwickelt sich weiter rasant und stellt Antivirusanbieter vor neue Herausforderungen. Der Prüfbericht zeigt, wie sich Sicherheitsprodukte diesen angepasst haben und wie sich die Schutzleistung über die Jahre verbessert hat.Der Business- und Enterprise-Testreport enthält die Testergebnisse für die erste Hälfte des Jahres 2020, einschließlich der Real-World Protection, Malware Protection, Performance (Speed Impact) und False-Positive Tests. Die detaillierten Prüfmethoden und Ergebnissen werden im Report zur Verfügung gestellt.Endpoint-Sicherheitslösungen für Unternehmen und SMB von 19 führenden Herstellern wurden in der Testserie getestet.: Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, Crowdstrike, Cybereason, Elastic, ESET, Fireeye, Fortinet, G Data, K7, Kaspersky, Microsoft, Panda, Sophos , Sparkcognition, VIPRE, Vmware.Real-World Protection TestDer Real-World Protection Test ist ein Langzeittest über vier Monate. Es simuliert einen typischen Business-User, und testet, wie gut die Endpoint-Schutzsoftware das System vor Bedrohungen durch das Internet schützen kann.Malware Protection TestDer Malware Protection Test testet die Endpoint Security Lösungen gegen Malware und Viren, die auf den Unternehmenssystemen, z.B. auf dem lokalen Netzwerk oder externen Laufwerken, gespeichert sind.Performance TestDer Performance Test überprüft, ob der Schutz zu Lasten der Systemgeschwindigkeit geht.False-Positive TestFür jeden Schutztest wird ein False-Positive Test durchgeführt . Dieser stellt sicher, dass die Software zum Schutz vor Endpunkten keine nennenswerte Anzahl von Fehlalarmen verursacht, die in Unternehmensnetzwerken besonders störend sein können.HandhabungstestDer Bericht enthält auch eine detaillierte Überprüfung der Benutzeroberfläche jedes Produkts, die einen Einblick in die Verwendung in typischen Day-to-Day Managementszenarien gibt.ÜberblickInsgesamt bietet der Enterprise und Business Test von AV-Comparatives vom Juli 2020 den IT-Managern und CIOs / CISOs ein detailliertes Bild der Stärken und Schwächen der getesteten Produkte, so dass sie fundierte Entscheidungen darüber treffen können, welche ihrer spezifischen Bedürfnisse angemessen sein könnten.Der Enterprise and Business Endpoint Security Report steht jedem kostenlos zur Verfügung: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2020-march-june/In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 wird AV-Comparatives seine Business Main Test Serie wiederholen und zusätzlich einen Advanced Protection Test durchführen. Die Ergebnisse all dieser Tests werden im Dezember veröffentlicht.Endpoint Prevention und Detection Test (EPP/EDR)Das Innsbrucker Labor wird zudem erstmals seinen branchenführenden Enterprise-Class Endpoint Prevention and Response Cyberrisk Test durchführen. Dies wird die Fähigkeit von Business Security Software analysieren, Systeme gegen die wachsende Bedrohung durch fortgeschrittene persistente Bedrohungen (APTs) zu schützen. Details zum Endpoint Prevention and Response Cyberrisk Test finden Sie hier: https://www.av-comparatives.org/av-comparatives-intros-enterpri se-class-test-2020/. AV-Hersteller (https://www.av-comparatives.org/av-comparati ves-introduces-enterprise-class-edr-test-rsa2020/) , die an Details interessiert sind, können sich an AV-Comparatives wenden.