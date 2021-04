AV-Comparatives veröffentlicht Internet-Security-Vergleichstest für Real-World Protection und Malware-Protection für Q1 2021

Innsbruck, Austria (ots/PRNewswire) - Führende Antivirus-Testlabor veröffentlicht neue Testergebnisse seiner laufenden av-test Main-Test-Serie, bestehend aus Real-World Protection und Malware-Protection für Q1 2021Im Rahmen seiner laufenden Haupttestserie für Endverbraucher hat AV-Comparatives (https://www.av-comparatives.org/) gerade die neuesten Testergebnisse https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/real-world-protection-tests/ für Internet Security Suites für Februar und März 2021 veröffentlicht. Das österreichische Antiviren-Testlabor führt systematische Tests von Sicherheits-Softwarelösungen durch, um Verbraucher vor Cyber-Kriminalität zu schützen. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives gilt als weltweit anerkannter Maßstab für die Zulassung von Software-Performance.Die von AV-Comparatives veröffentlichten Real-World Protection Test Ergebnisse basieren auf 354 Live-Testfällen, einschließlich funktionierender Exploits und URLs, die direkt auf Malware verweisen. Die verwendeten Testfälle decken eine breite Palette von aktuellen bösartigen Websites ab und unterstreichen die Qualität des Schutzes, der von verschiedenen Produkten angeboten wird. Dieser AV-Test von AV-Comparatives bietet detaillierte Einblicke in die tatsächlichen Fähigkeiten von bis zu 17 beliebten Anti-Viren-Produkten. Die Ergebnisse des False-Positives-Tests sind auch im Factsheet verfügbar. Die vollständigen Ergebnisse, die vier Monate andauernde Tests umfassen, werden im Juni veröffentlicht.AV-Comparatives veröffentlichten Testergebnissen von Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Antivirus Pro, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, NortonLifeLock Norton 360, Panda Free Antivirus, Total AV Total Security, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security und VIPRE Advanced Security.Unser Real-World Protection Test ist derzeit einer der umfassendsten und komplexesten Tests, der mit einer relativ großen Anzahl von Testfällen zur Verfügung steht. Derzeit führen wir diesen Test unter aktualisiertem Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit mit aktueller Software von Drittanbietern durch." sagte Peter Stelzhammer, Mitbegründer von AV-Comparatives. "Alle paar Monate aktualisieren wir die Charts auf unserer Website, die die Schutzraten der verschiedenen getesteten Produkte in den letzten Monaten zeigen. Die interaktiven Charts für Februar und März 2021 sind ab sofort auf unserer Website verfügbar."AV-Comparatives hat auch die Ergebnisse seines Malware Protection Test für Consumer Security Lösungen veröffentlicht. 17 beliebte Anti-Malware-Anwendungen wurden ausgewertet, um ihre Fähigkeit zu bewerten, ein System vor einer Infektion durch bösartige Dateien vor, während oder nach der Ausführung zu schützen. Zusätzlich zu den Erkennungsraten untersucht der Test auch die Fähigkeit eines Produkts, Änderungen am System durch Schadprogramme zu verhindern. Der für diesen Test verwendete Test bestand aus 10.013 Malware. Damit die getesteten Programme das System nicht auf Kosten hoher Fehlalarmraten schützen, wird auch ein False-Positive-Test durchgeführt.Um auf die soeben veröffentlichten Testergebnisse von AV-Comparatives zuzugreifen, besuchen Sie bitte https://www.av-comparatives.orgReal-World Protection Tests: https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/real-world-protection-tests/Malware Protection Tests: https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/malware-protection-tests/Über AV-Comparatives: AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Überprüfung der Wirksamkeit von Sicherheitssoftwareprodukten und mobilen Sicherheitslösungen anbietet. Mit einem der größten Samplecollections weltweit hat es eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen. AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Ergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives stellt ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für Softwareleistung dar.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1499115/AV_Comparatives_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1499116/AV_Comparatives_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1341278/AV_Comparatives_Logo.jpgPressekontakt:Peter Stelzhammermedia@av-comparatives.org+43 720115542Original-Content von: AV-Comparatives GmbH, übermittelt durch news aktuell