AV-Comparatives veröffentlicht Factsheet für Enterprise Endpoint Security Software 2022

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) -8 bekannte Endpoint-Protection-Lösungen für Unternehmen auf dem Prüfstand 2022H1Das unabhängige ISO-zertifizierte Labor für die Bewertung von Security-Software AV-Comparatives hat die neuesten Ergebnisse der Business Main-Test Series veröffentlicht, bei der eine Reihe von Anti-Virus Produkten in Unternehmensumgebungen bewertet werden. Dieser Ergebnisbericht ist ein Vorläufer des vollständigen Berichts, der im Juli veröffentlicht wird und einen Performance Test und die Product Reviews enthalten wird.In Unternehmensumgebungen ist es üblich, dass die Produkte vom Systemadministrator nach den Leitfäden der Hersteller konfiguriert werden. Für die Enterprise Main-Test Series hat AV-Comparatives daher alle Anbieter aufgefordert, ihre jeweiligen Produkte für eine unternehmensorientierte Umgebung zu konfigurieren. Die vorgenommenen Einstellungen werden dann in allen Enterprise Tests des Jahres verwendet und alle relevanten Abweichungen von den Standardeinstellungen werden von AV-Comparatives dokumentiert und aufgelistet.Die folgenden Produkte wurden (mit ihrer zum Zeitpunkt des Tests aktuell verfügbaren Version) unter Windows 10 64-Bit-Systemen getestet: Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Sophos, Trellix, VIPRE, VMware and WatchGuard.Ransomware und Phishing sind zurzeit die größten Cyber-Security Bedrohungen für Unternehmen. Umso wichtiger is die Wahl der richtigen Endpoint Protection Software."— Peter Stelzhammer, co-founder AV-ComparativesDer Real-World Protection Test untersucht die Performance führender Antiviruslösungen, um ihre Fähigkeiten unter Bedingungen zu bewerten, die Nutzer auf der ganzen Welt tagtäglich erleben. Die vorläufigen Ergebnisse dieses Real-World Protection Tests basieren auf 373 Testfällen (schädliche URLs, aktuell im Umlauf), die von Anfang März bis Ende April getestet wurden. Von den 18 getesteten Anbietern erreichten neun eine Schutzrate von 99 % und mehr, wobei Bitdefender und G Data mit 99,7 % die höchste Schutzrate erreichten.Der Malware-Protection Test bewertet die Fähigkeit eines Security-Programms, ein System vor, während oder nach der Ausführung vor Infektionen durch schädliche Dateien zu schützen. Für diesen Test wurden 1.007 aktuelle Malware-Samples verwendet. Von den 18 getesteten Anbietern erreichten 14 eine Malware Schutzrate von 99 % oder mehr, wobei VMware, Acronis, Bitdefender und Trellix die höchste Punktzahl erreichten.Um sicherzustellen, dass die getesteten Programme das System nicht auf Kosten hoher Fehlalarmraten schützen, wird für den Malware-Protection Test auch ein False Positives Test durchgeführt. False-Positives werden auf einer Skala von "Auffallend hoch" bis "Sehr niedrig" eingestuft. Eine niedrige bis sehr niedrige False-Positives-Rate liegt bei weniger als 15, die höchste Anzahl an False-Positives bei über 125. Seit diesem Jahr müssen die Produkte eine False-Positives-Rate bei nicht geschäftlichen Dateien aufweisen, die unter dem Schwellenwert "Auffallend hoch" liegt, um zugelassen zu werden. Im März-April Business Test haben Acronis, ESET, Kaspersky, Microsoft, Avast, Bitdefender, Cybereason, Sophos, VIPRE, VMware und WatchGuard entweder den Level "Niedrig" oder "Sehr niedrig" erreicht.Der vollständige Bericht, einschließlich Performance Tests und Product Reviews, wird im Juli veröffentlicht. Um im Juli 2022 von AV-Comparatives als "Approved Business Product" zertifiziert zu werden, müssen die geprüften Produkte im Malware-Protection Test eine Punktzahl von mindestens 90 % erreichen, mit null Fehlalarmen bei gängiger Unternehmenssoftware, einer Punktzahl von weniger als "Auffallend hoch" bei Fehlalarmen bei nicht-geschäftlichen Dateien und einer Punktzahl von mindestens 90 % im gesamten Real-World Protection Test über einen Zeitraum von vier Monaten, mit weniger als hundert Fehlalarmen bei sauberer Software/Websites.Die vollständigen Ergebnisse des Factsheets zum Business Test März-April finden Sie hier:https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-march-april-2022-factsheet/Peter, co-foudner von AV-Comparatives, nimmt an der #RSAC 2022 teil und spricht dort, schreiben Sie uns eine Mail, wenn Sie ihn persönlich treffen wollen. Er ist gerade zurück von der "The Sphere unconference", veranstaltet von WithSecure.Über AV-ComparativesAV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Untersuchung der Wirksamkeit von Security-Softwareprodukten und mobilen Security-Lösungen anbietet. Mit Hilfe eines der weltweit größten Malwarecollection-Systeme hat sie eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen. AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Testergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für die Performance von Software.