AV-Comparatives veröffentlicht Anti-Virus Software Tests Frühjahr 2020 für Verbraucher

Das unabhängige Testlabor für IT Security Lösungen AV-Comparatives hat die Ergebnisse der Anti-Viren Software Tests für Frühjahr 2020 veröffentlicht. 17 beliebte Sicherheitsprogramme wurden auf Herz und Nieren geprüft. Bei den Tests wurden die Fähigkeiten der Produkte zum Schutz vor Internetbedrohungen und Malware untersucht. Zusätzliche Tests wurden durchgeführt, um festzustellen, ob die getesteten Programme Computer verlangsamten oder den Benutzer mit Fehlalarmen plagten.AV-Comparatives hat die Anti-Virensoftware in drei Kategorien geprüft:Real-World Protection (https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protecti on-test-feb-mar-2020-factsheet/) https://www.av-comparatives.org/tests/real-worl d-protection-test-feb-mar-2020-factsheet/Malware Protection (https://www.av-comparatives.org/tests/malware-protection-test-march-2020/) https://www.av-comparatives.org/tests/malware-protection-test-march-2020/Speed Impact (https://www.av-comparatives.org/tests/performance-test-april-2020/) https://www.av-comparatives.org/tests/performance-test-april-2020/Die Ergebnisse dieser Tests geben Benutzern einen Einblick in die Wirksamkeit und Effizienz von Antivirenprogrammen für Verbraucher, die sie sonst nkrgends finden könnten. Als weltweit führender Anbieter von unabhängigen Antivirentests verfügt AV-Comparatives über die IT-Infrastruktur und das Fachwissen, um umfangreiche, realistische Tests durchzuführen, die ein klares Bild der Leistung der verschiedenen Produkte in einer realitätsnahen Simultaion vermitteln. AV-Comparatives betreibt eine umfangreiche Testumgebung mit mehreren Terabyte RAM und fast einem Petabyte Speicher, um alle Produkte parallel und unter identischen Bedingungen zu testen.Dies gewährleistet gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Teilnehmer. Produkte können in verschiedenen Szenarien getestet und alle Sicherheitsfunktionen jedes Programms wird überprüft.Die Tests werden gegen Bedrohungen aller Art wie Viren, Würmer, Ransomware, Exploits, Trojaner, Backdoors, Botnets und sogar brandneue ("0-day") Angriffe durchgeführt. Dies sichert die statistische Relevanz der Tests. AV-Comparatives prüft Antivirenprogramme auch auf eine Vielzahl harmloser Programme, um mögliche Fehlalarme festzustellen.Der Speed Impact Test von AV-Comparatives prüft, ob und wieviel Produkte die Perfomance des beeinflussen.Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Malware auf den Computer eines Benutzers gelangen kann, z. B. Websites, E-Mail- und USB-Laufwerke. Als unabhängiges Testlabor AV-Comparatives überprüft alle Szenarien und gibt eine Überblick über die tatsächliche Schutzleitstung der IT Secruity Software.Der Real-World Protection Test von AV-Comparatives https://www.av-comparatives.o rg/tests/real-world-protection-test-feb-mar-2020-factsheet/ liefert ein perfektes Beispiel, wie alle Securityfeatures der Antivirensoftware getestet werden.AV-Comparatives ist ISO-zertifiziert und wird jedes Jahr auditiert, um sicherzustellen, dass die Tests unabhängig und unvoreingenommen sind.