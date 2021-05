AV-Comparatives sagt, dass der Angriff auf die Colonial Pipeline mit Engterpise Endpoint Security und Patch Management hätte verhindert werden können

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - AV-Comparatives hat kürzlich die Ergebnisse seiner Enterprise Endpoint Protection (EPP) Main-Test Series veröffentlicht. Das Factsheet enthält die Ergebnisse des Enterprise Malware Protection Test und des Enterprise Real-World Protection Test.Durch die Verwendung einer dieser Enterprise Endpoint Security Solutions und das richtige Patch-Management hätte der Ransomware Angriff auf die Colonial Pipeline leicht verhindert werden können. Der Einsatz von Security Lösungen ist fast immer billiger als die Kosten eines erfolgreichen Angriffs, in diesem Fall 5 Millionen USD.AV-Comparatives setzt seine detaillierten Tests fort fort und freut sich, die Veröffentlichung eines neuen Berichts auf der Grundlage der kürzlich durchgeführten Enterprise Main-Test-Serie bekannt zu geben. Diese Testreihe ist Enterprise-Produkten gewidmet und das soeben veröffentlichte Factsheet enthält die Ergebnisse des Enterprise Malware Protection Test und des Enterprise Real-World Protection Test. Quellen haben berichtet, dass der vollständige Bericht mit dem Speed-Impact und den Reviews im Juli veröffentlicht wird.Im Rahmen der Enterprise Main-Test Series bewertete AV-Comparatives unter Windows 10 64-Bit 19 Endpoint Protection Anti-Viren Lösungen. Die getesteten Produkte sind:- Acronis Cyber Protect Cloud with Advanced Security pack- Avast Enterprise Antivirus Pro Plus- Bitdefender GravityZone Elite- Cisco Secure Endpoint Essentials- CrowdStrike Falcon Pro- Cybereason Enterprise- Elastic Security- ESET PROTECT Entry with ESET PROTECT Cloud- FireEye Endpoint Security- Fortinet FortiClient with EMS, FortiSandbox & FortiEDR- G Data Endpoint Protection Enterprise- K7 Enterprise Security Advanced- Kaspersky Endpoint Security for Enterprise - Select, with KSC- Malwarebytes EDR- Microsoft Defender Antivirus with Microsoft Endpoint Manager- Panda Endpoint Protection Plus on Aether- Sophos Intercept X Advanced- Vipre Endpoint Cloud- VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard"Durch die Verwendung einer dieser Enterprise Endpoint Security Solutions und das richtige Patch-Management hätte der Ransomware Angriff auf die Colonial Pipeline leicht verhindert werden können. Der Einsatz von Security Lösungen ist fast immer billiger als die Kosten eines erfolgreichen Angriffs, in diesem Fall 5 Millionen USD," sagte AV-Comparatives co-founder Peter Stelzhammer.Der Bericht gibt einen kurzen Überblick über die Ergebnisse des im März und April 2021 durchgeführten Enterprise Real-World Protection Test. Ein Test-Set bestehend aus 373 Testfällen (z. B. bösartige URLs) wurde verwendet.Der Malware Protection Test wurde durchgeführt, um die Fähigkeit eines Sicherheitsprogramms zu bewerten, ein System vor einer Infektion durch bösartige Dateien vor, während oder nach der Ausführung zu schützen. Für diesen Test wurden 1.008 aktuelle Malware-Beispiele verwendet. Ein Fehlalarmtest mit gängiger Enterprise-Software wurde ebenfalls durchgeführt. Alle getesteten Produkte hatten keine Fehlalarme auf gängiger Enterprise-Software.Um auf die soeben veröffentlichten Testergebnisse von AV-Comparatives zuzugreifen, besuchen Sie bitte https://www.av-comparatives.orghttps://www.av-comparatives.org/Über AV-Comparatives:AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Überprüfung der Wirksamkeit von Sicherheitssoftwareprodukten und mobilen Sicherheitslösungen anbietet. Mit einem der größten proprietären Malware und Cleanware Datensammlung weltweit hat es eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen. AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Ergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives stellt ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für Softwareleistung dar.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1511851/AV_Comparatives_Security.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1511850/AV_Comparatives_Logo.jpgPressekontakt:Peter Stelzhammer+43 720115542media@av-comparatives.orgOriginal-Content von: AV-Comparatives GmbH, übermittelt durch news aktuell