AV-Comparatives kürt Antivirenprodukt des Jahres

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) -Das unabhängige, ISO-zertifizierte Sicherheitstestlabor AV-Comparatives hat sein Antivirenprodukt des Jahres gekürt.Im Jahr 2021 hat AV-Comparatives 17 Consumer Security Produkte für Windows einem strengen Langzeittest unterzogen.Die Antiviren-Lösungen wurden auf ihre Fähigkeit getestet, vor realen Internet-Bedrohungen zu schützen, bösartige Programme zu identifizieren, fortschrittliche gezielte Angriffe abzuwehren und Schutz zu bieten, ohne den PC zu verlangsamen.Nach Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Tests gab AV-Comparatives bekannt, dass der Award für das Produkt des Jahres 2021 an McAfee vergeben wurde.Im Jahr 2021 erhielt McAfee 6 Advanced+ Awards und einen Advanced Award. Es erhielt einen Gold Award für den Malware-Protection Test sowie gemeinsame Silver Awards für den Real-World Protection Test und Advanced Threat Protection Test. Eine Überprüfung ergab, dass seine Benutzeroberfläche sauber, modern und für Touchscreens geeignet ist ist, während die McAfee Firewall perfekt mit den Windows-Einstellungen koordiniert ist.Avast, AVG und Bitdefender haben einen Outstanding Product Award erhalten, während Kaspersky den Top-Rated Product Award gewonnen hat.Andreas Clementi, founder von AV-Comparatives, sagte:"Wir freuen uns, dass die Tests des letzten Jahres mehreren Anbietern geholfen haben, Fehler in ihrer Software zu finden und dass diese Informationen zur Verbesserung der Produkte beigetragen haben.""AV-Comparatives führt die strengsten Tests auf dem Markt durch, so dass Anbieter, deren Produkte mit einem Award ausgezeichnet wurden, dies als Anerkennung für hervorragende Leistungen verstehen sollten. Allerdings gibt es nicht das perfekte Sicherheitsprogramm. Bevor Sie sich für ein Sicherheitsprodukt entscheiden, besuchen Sie bitte die Website des Anbieters und testen Sie seine Software, indem Sie eine Testversion herunterladen, um zu sehen, ob sie Ihren Anforderungen entspricht."„Herzlichen Glückwunsch an McAfee und die anderen preisgekrönten Anbieter. Während alle AV-Lösungen in unseren Tests insgesamt ein gutes Niveau erreichten, schnitten einige wirklich aussergewöhnlich gut ab.Insgesamt wurden die Produkte von 17 Anbietern im vergangenen Jahr getestet. Die Awards basieren auf den Bewertungen, die im Rahmen der AV-Comparatives Consumer Main Test-Serie durchgeführt wurden. Diese umfassen den Real-World Protection Test, Performance Test, Malware-Protection Test, False-Alarm Test und den Advanced Threat Protection Test.Alle getesteten Produkte erhielten den Approved Security Product Award des Testlabors. Diese Auszeichnung wird an alle Produkte vergeben, die nachweislich einen kompetenten Schutz vor einer Vielzahl von Bedrohungen bieten, ohne die Performance des Computers übermäßig zu beeinträchtigen oder zu viele Fehlalarme auszulösen. Der Award ist eine Bescheinigung für ein wirksames und zuverlässiges Produkt. Die getesteten Produkte waren: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, NortonLifeLock, Panda, TotalAV, Total Defense, Trend Micro und VIPRE.Der Product of the Year Award wird an die AV-Lösung mit der höchsten Gesamtpunktzahl in allen Tests der Public Consumer Main-Test Series verliehen.Die Awards und Rankings von AV-Comparatives basieren ausschließlich auf den technischen Fähigkeiten der Produkte und nicht auf anderen Faktoren wie etwa den Kosten.Wie alle öffentlichen Testberichte von AV-Comparatives ist auch der Summary Report 2021 kostenlos erhältlich: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2022/01/avc_sum_202112.pdfÜber AV-Comparatives: AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests anbietet, um die Wirksamkeit von Security-Software-Produkten und mobilen Sicherheitslösungen zu untersuchen. Durch den Einsatz eines der weltweit größten Stichprobenerfassungssysteme hat die Organisation eine reale Umgebung für sehr genaue Tests geschaffen.AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Av-Test-Ergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes offizielles Gütesiegel für die Performance von Software.Clementi, Founder and CEO, AV-ComparativesPeter Stelzhammer, media@av-comparatives.org, +43 720115542Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1729564/AV_Comparatives_2021.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1729577/AV_Comparatives_Logo.jpgOriginal-Content von: AV Comparatives, übermittelt durch news aktuell