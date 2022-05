AVZ Minerals-Aktie: Was sind die Gründe für den Kurseinbruch?

Die AVZ Minerals-Aktie hat in der vergangenen Woche einen heftigen Rücksetzer hinnehmen müssen. Am Mittwoch sackten die Kurse an der australischen Heimatbörse (ASX) um fast 20 Prozent ab und durchbrachen dabei sowohl den horizontalen Support bei 0,995 Australischen Dollar (AUD) als auch die 50-Tage-Linie (EMA50), die sich zu diesem Zeitpunkt bei 0,999 AUD befand. AVZ Minerals-Aktie fällt auf 2-Monats-Tief zurück… Hier weiterlesen