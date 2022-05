AVZ Minerals-Aktie: Was nun?

Liebe Leser, letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der AVZ Minerals-Aktie. Ihre Erkenntnisse im Überblick: Der Stand! In den letzten Tagen verlor die AVZ Minerals-Aktie deutlich an Wert, so dass die leichte Erholung nun ausgebaut werden muss. Die Entwicklung! Noch im letzten Jahr sah es vielversprechend aus bei der AVZ Minerals-Aktie. Denn in den letzten zwölf… Hier weiterlesen