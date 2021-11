AVZ Minerals-Aktie: Was für ein Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Die Aktionäre des australischen Bergbauunternehmens AVZ Minerals hatten in den letzten zwölf Monaten richtig viel Spaß mit ihren Anteilsscheinen. Der Kurs der AVZ Minerals-Aktie hat sich in diesem Zeitraum von 0,05 Euro auf 0,46 Euro fast verzehnfacht. Vor allem in den letzten Wochen hat die Rallye mächtig an Fahrt aufgenommen. Was steckt dahinter und wie weit kann der Kurs der AVZ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung