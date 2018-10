AVZ Minerals Aktie: Schlimmer geht immer!

Nachdem AVZ Minerals im laufenden Jahr an der Börse drastisch abgestürzt ist, dachte mancher Anleger wohl schon, dass es kaum noch schlimmer kommen könnte. Doch weit gefehlt, der Abwärtstrend will einfach kein Ende nehmen. Auch am Montagmorgen verlieren die Anteile des Unternehmens wieder um satte 8,7 Prozent an Wert und fallen damit auf nur noch 0,042 Euro zurück.

Die Aktie erreicht damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.