AVZ Minerals-Aktie: Auf dem Weg zu neuen Höhen!

Lithium ist weiterhin ein außerordentlich knapper Rohstoff, was sich seit einer gefühlten Ewigkeit auch beim Preis sehr deutlich bemerkbar macht. Im vergangenen Jahr schoss der um mehr als das Doppelte in die Höhe und auch in diesem Jahr scheint bei diesem Trend kein Ende in Sicht zu sein.

Das Hochfahren der Elektromobilität sorgt schon seit einiger Zeit dafür, dass die Nachfrage sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung