AVZ Minerals-Aktie: Anleger schauen in die Röhre!

Als Anleger von AVZ Minerals schaut man derzeit in die Röhre. Das in Australien ansässige Rohstoffunternehmen hat eine Handelspause beantragt, sodass die Kurse seit nunmehr anderthalb Wochen stillstehen. Hintergrund ist eine Rechtstreitigkeit mit dem chinesischen Unternehmen Jin Cheng Mining, das Ansprüche an Dathcom Mining erhebt. Im Fokus steht das Manono-Lithiumprojekt Der Dathcom Mining SA gehört das Manono-Lithiumprojekt in der Republik… Hier weiterlesen