AVZ Minerals-Aktie: Anleger müssen sich auf eine Gegenbewegung einstellen!

Aktien von australischen Mineralexplorationsunternehmen, speziell im Bereich Lithium, sind in den vergangenen Wochen in die Höhe geschnellt. Hierzu zählen auch die Papiere von AVZ Minerals, das sich auf die Erschließung des Lithium- und Zinnprojekts Manono in der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika fokussiert. Seit Mitte März sind die Kurse um mehr als 66 Prozent und damit rund zwei Drittel gestiegen.

