AVZ Minerals-Aktie: Aktie bleibt weiter ausgesetzt

Im Hintergrund steht der Streits um die Besitzrechte an der Dathcom Mining SA. Ihr gehört das Manono-Lithiumprojekt im Kongo. Wer als rechtmäßiger Aktionär der Dathcom anerkannt wird, hält somit einen Anteil am Projekt. Für AVZ Minerals ist dies die hundertprozentige Tochtergesellschaft AVZ International Pty. Ltd. Für weiterhin unbegründet hält AVZ Minerals, das Verlangen von Jin Cheng Mining, als rechtmäßiger Aktionär… Hier weiterlesen