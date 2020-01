AVS Verkehrssicherung hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Implenia SVA GmbH unterzeichnet

Kürten und Saarbrucken, Deutschland (ots/PRNewswire) - AVS Verkehrssicherung("AVS"), ein Portfolio-unternehmen des Triton Fonds IV, hat eine Vereinbarungzum Erwerb der Implenia SVA GmbH ("SVA"), einem renommierten Anbieter im Bereichder Baustellensicherung mit Sitz in Saarbrücken, unterzeichnet. Über denKaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.SVA, basiert in Saarbrücken, beschäftigt 30 Mitarbeiter, verfügt überlangjährige Erfahrung in der Baustellensicherung und Fahrbahnmarkierung und istTeil von Implenia Modernbau GmbH, einem Unternehmen des SchweizerBaudienstleisters Implenia AG. Die SVA ist primär im Saarland, aber auch inRheinland-Pfalz und Luxemburg tätig und arbeitet sowohl mit staatlichenBauträgern, Städten und Gemeinden, als auch privaten Baufirmen eng zusammen."Das Unternehmen ist als verlässlicher Anbieter bekannt. Für die AVS-Gruppe istdie Übernahme der SVA eine ideale Erweiterung der Serviceleistungen imSaarland", erläutert Andreas Schwingeler, COO bei AVS."Als Teil von AVS können wir gemeinsam unsere regionalen Kenntnisse und Kontaktenoch besser nutzen und auf die steigenden und überregionalen Anforderungenunserer Kunden reagieren", betont Jörg Huwig, Geschäftsführer der Implenia SVAGmbH.Über AVS VerkehrssicherungAVS Verkehrssicherung ist ein führender Spezialanbieter fürVerkehrssicherungs-Dienstleistungen in Deutschland und Europa. Das Unternehmenhat seinen Hauptsitz in Kürten und bietet alle wesentlichen Dienstleistungenrund um Verkehrssicherheitsprojekte an. Dazu gehören die umfassende Beratung unddas notwendige Genehmigungsverfahren sämtlicherVerkehrs-sicherungseinrichtungen, genauso wie Montage, Markierungsarbeiten,Wartung & Kontrollfahrten sowie Rückbau und Demarkierung. AVS ist in Deutschlandflächendeckend an über 20 bundesweiten Standorten repräsentiert. Internationalverfügt AVS über mehr als 10 Standorte in Belgien, Dänemark und Lettland. AVSbeschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter.Weitere Informationen finden Sie unter: www.avs-verkehrssicherung.deÜber ImpleniaImplenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz miteiner starken Stellung im Infrastrukturmarkt in Deutschland, Frankreich,Österreich, Schweden und Norwegen sowie bedeutenden Aktivitäten imdeutschsprachigen Hoch- und Ingenieurbau. Entstanden 2006, blickt Implenia aufeine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aushoch-qualifizierten Baueinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäischagierenden Unternehmen zusammen. Das breite Angebotsspektrum von Implenia sowiedie tiefe Erfahrung seiner Spezialisten erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk überseinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten - wirtschaftlich, integriert undkundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolgsowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus.Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als10.000 Personen und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 4,4 Mrd. CHF.Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554).Weitere Informationen finden Sie unter: www.implenia.comÜber TritonSeit der Gründung im Jahr 1997 hat Triton neun Fonds aufgelegt und sich aufUnternehmen in den Sektoren Industrie, Dienstleistungen, Konsumgüter undGesundheitsweisen fokussiert.Die Triton Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Europaund unterstützen deren positive Entwicklung. Tritons Ziel ist es, seinePortfoliounternehmen langfristig durch partnerschaftliche Zusammenarbeiterfolgreich weiter zu entwickeln.Triton und seine Geschäftsführung streben danach, durch die nachhaltigeVerbesserung operativer Prozesse und Strukturen, positiven Wandel und Wachstumzu generieren.Momentan befinden sich 41 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 16,5Mrd. Euro und rund 80.000 Mitarbeitern im Portfolio Tritons.Weitere Informationen finden Sie unter: www.triton-partners.dePhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1083064/AVS.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/817877/AVS_Logo.jpgPressekontakte TritonAnja SchlenstedtTel.: +49 69 921 02190schlenstedt.wp@triton-partners.comAVSMelanie HempferTel.: +49 214 313 834 60melanie.hempfer@avs-verkehrssicherung.deImpleniaCorporate CommunicationsTel. +41 58 474 74 77communication@implenia.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131670/4505588OTS: AVS Verkehrssicherung GmbHOriginal-Content von: AVS Verkehrssicherung GmbH, übermittelt durch news aktuell