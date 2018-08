AVS Verkehrssicherung erwirbt KMK Projekts

Kürten, Deutschland und Riga, Lettland (ots/PRNewswire) -AVS Verkehrssicherung erweitert seine geografische Präsenz durchden Kauf von KMK Projekts, einem führenden Anbieter vonVerkehrssicherheitsprodukten sowie permanenter Straßenmarkierung inLettland.AVS Verkehrssicherung hat KMK Projekts, einen führenden Anbieterfür Verkehrssicherheitsprodukte sowie permanenter Straßenmarkierungin Lettland, erworben. Für AVS Verkehrssicherung ist dieseTransaktion ein erster Schritt in einen wachsenden Markt undverspricht für beide Unternehmen wertvolle Synergien. Über den Preiswurde Stillschweigen vereinbart.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/728436/AVS_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/728435/AVS_Dirk_Schonauer.jpg )KMK Projekts wurde im Jahr 1994 gegründet. Das Unternehmenvertreibt und installiert Schutzplankensysteme und bietet horizontaleStraßenmarkierung, innerstädtisch als auch auf Autobahnen, an. KMKProjekts entwickelt und plant außerdem permanente Verkehrsfluss-sowie temporäre Verkehrsführungslösungen. Zu den Kunden desUnternehmens gehören sowohl öffentliche Behörden und Gemeinden alsauch private Unternehmen und Einzelpersonen. Der Hauptsitz befindetsich in Riga, KMK Projekts ist Mitglied des lettischen Verbandes vonFirmen im Straßenbau (Latvijas Ce?inieku Asoci?cija)."Wir freuen uns über diese strategische Chance, welche uns denEintritt in den lettischen Markt ermöglicht", kommentiert DirkSchönauer, der Managing Director der AVS Verkehrssicherung GmbH."Zusammen werden AVS Verkehrssicherung und KMK Projekts ihren Kundensowohl regionale Erfahrung und tiefgehendes Marktwissen als auchArbeitskapazitäten und die Ressourcen einer großen Gruppe zurVerfügung stellen können."Pressekontakt:AVS VerkehrssicherungDirk SchönauerTel.: +49-175-6876011ds@avsvs.deOriginal-Content von: AVS Verkehrssicherung GmbH, übermittelt durch news aktuell