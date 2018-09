AVR 2018: Biosimilars leisten entscheidenden Beitrag zur Entlastung des Gesundheitssystems

Berlin (ots) - Der Arzneimittelverordnungsreport 2018 desWissenschaftlichen Instituts der AOK kritisiert einen "mangelhaftenWettbewerb" im Biosimilarmarkt. Richtig ist: Die Potenziale derBiosimilars für eine gute und bezahlbare Versorgung werden noch nichtausgeschöpft. Grund ist jedoch nicht ein vermeintlich fehlenderPreiswettbewerb unter den Herstellern, sondern der unzureichendeEinsatz von Biosimilars in der Versorgung. Gerade hier sollten dieKrankenkassen in regionalen Verhandlungen ihren eigenenGestaltungsspielraum noch besser nutzen."Biosimilars sorgen für Wettbewerb, wo vorher Monopole herrschten.Regional wird davon bislang jedoch sehr unterschiedlich Gebrauchgemacht. Während zum Beispiel in Westfalen-Lippe zu über 80 ProzentInfliximab-Biosimilars eingesetzt werden, liegt der Wert inBrandenburg nur bei 35 Prozent [1]. Hier gilt es nachzubessern undden Versorgungsanteil der Biosimilars zu erhöhen. Gefragt sind dabeinicht zuletzt Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen.Insbesondere die AOK steht durch ihre Rolle in regionalenVerhandlungen selbst in der Verantwortung.Mit Listenpreisvorteilen und Erlösen aus Rabattverträgen erbringenBiosimilars bereits einen spürbaren Preisvorteil. Wer sich eine immerschnellere Preisspirale nach unten wünscht, hat die langfristigePerspektive nicht im Blick. Werden Biosimilars, die hoheInvestitionskosten und -risiken erfordern, für Unternehmenunattraktiv, steht ein nachhaltiger Wettbewerb als Ganzes in Frage.Und ohne Konkurrenz durch Biosimilars wird kein Originator dieserWelt jemals seine Preis senken - Wettbewerb entsteht allein durchWettbewerber", so Dr. Stephan Eder, Vorsitzender derArbeitsgemeinschaft Pro Biosimilars.[1] http://ots.de/ZPIS0cPressekontakt:Inga Draeger, Leiterin Biosimilars, Tel.: (030) 81 61 60 9-60,draeger@probiosimilars.de / www.probiosimilars.de /http://twitter.com/probiosimilarsOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell