AVM veröffentlicht FRITZ!OS 7 (FOTO)

Berlin (ots) -FRITZ!OS 7 startet: mehr Mesh, mehr Smart Home, mehr Telefonie -77 Gründe für ein UpdateDas große Update für FRITZ!-Produkte bringt über 77 Neuerungen undVerbesserungen in den Bereichen WLAN, Mesh, Smart Home, Telefonie undInternet. Neu ist die Option, eine weitere FRITZ!Box einschließlichWLAN, Telefonie und Smart-Home-Schnittstellen in das Mesh zuintegrieren und damit das Heimnetz zu vergrößern. Das Update sorgtfür mehr Geschwindigkeit, Abdeckung und Sicherheit im WLAN und machtdas Heimnetz von FRITZ! noch komfortabler. So können Nutzer nun zuFRITZ!Box kompatible Smart-Home-Geräte anderer Hersteller einsetzen.Außerdem neu: der offene FRITZ! Hotspot, regelmäßigeMyFRITZ!-Berichte per E-Mail, mehr Performance für FRITZ!NAS undviele Komfortverbesserungen für FRITZ!Fon. Das neue FRITZ!OS steht absofort für die FRITZ!Box 7590 und 7580 zum Download bereit und wirdschrittweise für aktuelle FRITZ!-Produkte bereitgestellt. Füroptimalen Schutz und neue Funktionen empfiehlt AVM, wie bei jedemgrößeren Update, die jeweils neueste Version von FRITZ!OS zuverwenden.