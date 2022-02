AVM auf dem MWC 2022: Produktpremiere für Glasfaser - Wi-Fi 6 und WLAN-Mesh fürs digitale Zuhause

Berlin (ots) -- Neues Glasfaser-Flaggschiff: FRITZ!Box 5590 Fiber- Wi-Fi 6 bei FRITZ!Box für Kabel und DSL- Mesh-Performance mit Triband-WLAN-Router- FRITZ!Box vielseitig in 5G-NetzenDer Berliner Kommunikationsspezialist AVM präsentiert auf dem internationalen Branchenevent MWC 2022 vom 28. Februar bis 3. März die aktuelle Produktgeneration für DSL, Kabel und 5G - sowie eine Premiere für Glasfaseranschlüsse. Das AVM-Motto "The Smart Wi-Fi Experience" fasst den Nutzen der FRITZ!-Produkte zusammen: FRITZ!Box-Modelle und Mesh Repeater bringen schnelles Internet und weitreichendes WLAN an jeden Anschluss und in jede Wohnung, so dass sich alle Aufgaben von Entertainment bis Homeoffice spielend leicht meistern lassen. In diesem Zeichen steht auch die Produktpremiere der FRITZ!Box 5590 Fiber: Das neue Glasfaser-Flaggschiff eignet sich dank SFP-Modul für alle gängigen Glasfaseranschlüsse europaweit und verteilt das Tempo von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde drahtlos per Wi-Fi 6 (4 x 4) und über einen 2,5-Gigabit-schnellen LAN-Anschluss im Heimnetz. Mit dabei ist auch die FRITZ!Box 6690 Cable, die ebenfalls hohe Gigabit-Geschwindigkeiten bei geringer Latenz bietet. Darüber hinaus ist das neue Premium-Modell für den Kabelanschluss mit Wi-Fi 6 (4 x 4) und 2,5-Gigabit-LAN ausgestattet. Für DSL steht die FRITZ!Box 7590 AX bereit, die mit Supervectoring 35b und Wi-Fi 6 das Maximum aus den DSL-Netzen herausholt. Mit der FRITZ!Box 4060 präsentiert AVM einen Wi-Fi 6-fähigen Triband-WLAN-Router, der sich ideal für den Anschluss an einem Glasfaser- oder Kabelmodem eignet. Neben dem starken, intelligenten WLAN Mesh und einem 2,5-Gigabit-WAN-Anschluss ist in dieser Produktkategorie der WLAN-Router erstmals DECT für die Nutzung von Smart-Home-Anwendungen und Telefonie integriert. Mit der FRITZ!Box 6850 5G zeigt AVM einen vielseitigen All-in-One-Heimnetzrouter für den Einsatz in allen europäischen 5G-Netzen - standalone und non-standalone. Mit schnellem WLAN, Gigabit-LAN sowie einer Basis für Telefonie und Smart Home bietet er vollen Komfort für Internet über 5G und LTE. Alle Modelle verfügen über die von FRITZ!Box bekannte hohe Ausstattung mit Telefonie, WLAN Mesh und Smart Home. Mit den beiden Mesh Repeatern FRITZ!Repeater 6000 und 1200 AX zeigt AVM außerdem zwei intelligente Reichweitenverstärker für WLAN überall in der Wohnung. Besucher dürfen sich ebenfalls auf eine Vorschau des kommenden großen FRITZ!OS 7.50 am AVM-Stand mit vielen neuen interessanten Funktionen für alle FRITZ!-Produkte freuen. Zu finden ist AVM auf dem MWC 2022 in Halle 7, Stand 7G41 und auf der virtuellen Plattform www.mwcbarcelona.com. Weitere Infos zum MWC sowie zur Registrierung finden Sie unter: https://www.mwcbarcelona.com/attendDie MWC-Highlights von AVM im Überblick:FRITZ!Box 5590 Fiber- Für alle gängigen Glasfaseranschlüsse in Europa; mit bis zu 10 GBit/s: für GPON, AON, XG-PON, XGS-PON per SFP-Modul- 4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 5 GHz (2.400 MBit/s) und 2,4 GHz (1.200 MBit/s)- Telefonanlage für DECT-, IP- und analoge Telefone- Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)- FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.- Kostenlose Apps wie MyFRITZ!App, FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN, FRITZ!App Smart Home und FRITZ!App TV ergänzen den Komfort- Automatische Updates für langanhaltende Sicherheit- Herstellergarantie: 5 Jahre- Verfügbar in Deutschland im Frühjahr 2022, Preis (UVP) folgt bei MarktstartZur Presseinformation: avm.de/pi-mwc-2022Pressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell