AVM auf der IFA Special Edition 2020 - Marktstart von FRITZ!Box 6850 LTE (FOTO)

Berlin (ots) - Beim Berliner Kommunikationsspezialist AVM wird sich vom 3. bis 5. September auf der IFA Special Edition 2020 alles um schnelles Internet, smarte Heimvernetzung und starkes WLAN drehen.AVM wird auf der Messe FRITZ!-Produkte für den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 vorstellen. Mit dabei sind auch die seit kurzem verfügbaren Smart-Home-Produkte, die LED-Lampe FRITZ!DECT 500, der smarte Vierfachtaster FRITZ!DECT 440 sowie die neue FRITZ!App Smart Home. Außerdem steht FRITZ!OS 7.20, das große Update mit über 100 Neuerungen, im Fokus.Eine Produktpremiere präsentiert AVM schon heute: Mit der FRITZ!Box 6850 LTE erweitert AVM sein Portfolio für schnelles Internet über Mobilfunk um ein starkes Midrange-Gerät mit der vollen Ausstattung einer FRITZ!Box. Als Alternative zu DSL und Glasfaser und für genügend Bandbreite in Stadt und Land ermöglicht die neue FRITZ!Box 6850 LTE schnelles Internet über Mobilfunk mit bis zu 150 MBit/s. Anwender erhalten zu Hause den vollen Funktionsumfang von FRITZ! mit Dualband-WLAN inklusive Mesh sowie Telefonie, Smart-Home-Möglichkeiten und Anschlüssen für die Heimvernetzung. Die neue FRITZ!Box für LTE wird in Kürze im Handel erhältlich sein. Es folgt die FRITZ!Box 6850 5G für den neuen Mobilfunkstandard 5G, die zum Jahresende verfügbar sein wird.AVM präsentiert die FRITZ!-Highlights auf den beiden IFA-Events "Business, Retail & Meeting Lounges" sowie der "Global Press Conference", die sich an Fachbesucher und Presse richten. Über die AVM-Webseite und -Kanäle werden darüber hinaus Online-Präsentationen und "FRITZ!-Talks" zu den IFA-Neuheiten stattfinden.Zur vollständigen Presseinformation:https://avm.de/pi-ifa-2020-vorschau-fritzbox-6850-lteZu den Pressefotos:https://avm.de/presse/pressefotosPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.de http://twitter.com/avm_presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14784/4665835OTS: AVM GmbHOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell