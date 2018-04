AVM-Tipps zum Thema Frühjahrsputz im FRITZ!-Heimnetz (FOTO)

Berlin (ots) -Frühjahrsputz im HeimnetzDie ersten warmen Tage ermuntern viele zum traditionellenFrühjahrsputz. Zum frischen Zuhause gehört natürlich auch dasNetzwerk. Mit den folgenden fünf Tipps gewinnen FRITZ!Box-Anwender anÜbersichtlichkeit und auch an Sicherheit in ihrem vernetzten Heim.Sind alle Geräte auf dem neuesten Stand? - Nach Updates suchenAVM stellt regelmäßig Updates mit neuen Funktionen undVerbesserungen für die FRITZ!-Produkte bereit. Wer nachschauenmöchte, ob es Updates gibt oder alle ausgeführt wurden, kann diesganz einfach auf der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box erledigen odersich sogar per E-Mail benachrichtigen lassen. Alle FRITZ!-Produkte,vom WLAN-Repeater bis zum FRITZ!Fon, können von zentraler Stelle ausmit nur einem Klick aktualisiert werden. Empfehlung: Aktiviert mandie Auto-Update-Funktion, übernimmt die FRITZ!Box diesen Job.https://avm.de/ratgeber/updates/automatische-update-funktion-nutzenAnruferliste bereinigen, Nummern ins Telefonbuch übernehmenBis zu 400 Einträge über eingehende, ausgehende oder verpassteAnrufe speichert die FRITZ!Box ab. Hier lohnt das gelegentlicheAufräumen um den Überblick zu behalten. Praktisch: In Vergessenheitgeratene Rufnummern können gleich im Telefonbuch abgespeichert oderwenn unerwünscht blockiert werden. Übrigens, eine Telefonnummer ausder Anruferliste lässt sich leicht mit dem FRITZ!Fon ins Telefonbuchübernehmen. http://ots.de/gKSrfUMehr Durchblick - Geräte aus der Benutzeroberfläche löschenIn der Benutzeroberfläche (fritz.box) werden alle Geräte wieComputer, Smartphones oder Tablets aufgelistet, die schon einmal mitder FRITZ!Box verbunden waren. Smartphones oder Tablets der Gästesind hier ebenso gelistet wie die eigenen Geräte. Mit wenigen Klickslassen sich alte Einträge entfernen und der Anwender erhält einenguten Überblick über die tatsächlich im Heimnetz vorhandenen Geräte.http://ots.de/PG56KsGültigkeit der Freigabelinks auf FRITZ!NAS überprüfenDie NAS-Funktion der FRITZ!Box ermöglicht es, auch von unterwegsDateien, Bilder oder Videos mit Freunden und Familie über einenFreigabe-Link zu teilen. Im Laufe der Zeit vergisst man jedoch,welche Inhalte man für wie lange geteilt hat. Höchste Zeit, veralteteFreigabe-Links zu überprüfen und den Freigabezeitraum anzupassen.http://ots.de/0UXms0Internet-Telefonbuch synchronisierenÜber die FRITZ!Box können aktuelle Kontakte aus dem eigenenE-Mail-Account (Google, gmx.de, web.de) ins Telefonbuch der FRITZ!Boxintegriert werden. Hat man sich allerdings für die manuelleSynchronisierung zwischen der FRITZ!Box und dem Internet-Adressbuchentschieden, findet man im Laufe der Zeit gelöschteSmartphone-Kontakte immer noch im Telefonbuch der FRITZ!Box vor. Oderneue, über die FRITZ!Box hinzugefügte Rufnummern sind nicht auf demSmartphone. Der Abgleich aller Kontakte lässt sich über dieFRITZ!Box-Oberfläche ganz leicht mit nur einem Klick durchführen.http://ots.de/W2vP3sZur Presseinformation: https://avm.de/index.php?id=36395Pressefotos zu dieser Meldung:https://avm.de/pressefotos/fritzbox/Über AVM: http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell