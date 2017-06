AVM-Marktstart von FRITZ!Box 7590 und FRITZ!Box 6590 Cable (FOTO)

Berlin (ots) -Die neuen FRITZ!Box-Spitzenmodelle sind da: FRITZ!Box 7590 undFRITZ!Box 6590 Cable- Neues Topmodell: FRITZ!Box 7590 für DSL inkl. Supervectoring 35b- Der Turbo am Kabelanschluss: FRITZ!Box 6590 Cable- Intelligentes und schnelles WLAN mit hoher Reichweite- Ab nächster Woche für 269 Euro (UVP) erhältlichMit der FRITZ!Box 7590 und FRITZ!Box 6590 Cable bringt AVM zweiSpitzenmodelle für DSL und Kabel auf den Markt. Die FRITZ!Box 7590unterstützt Supervectoring 35b und erreicht bis zu 300 MBit/s fürhohe Geschwindigkeiten am DSL-Anschluss. Die FRITZ!Box 6590 Cablebringt dank der 32x8 DOCSIS 3.0-Kanalbündelung Highspeed-Internet mitbis zu 1,7 GBit/s an den Kabelanschluss. Beide Modelle bietenultraschnelles Dualband WLAN AC+N mit 4x4 Multi-User MIMO (2,4 GHz +5 GHz) für die Einbindung von vielen mobilen Geräten und eine hoheReichweite. Modernste Hardware-Architektur, blitzschnellesGigabit-LAN sowie eine komplette Telefonanlage und DECT-Basis fürTelefonie und Smart-Home-Anwendungen runden die Top-Ausstattung ab.Die FRITZ!Box 7590 im komplett neuen Design ist an aktuellen undkünftigen Anschlüssen einsetzbar: All-IP, ISDN, analog. Anwenderkönnen unabhängig vom Anschluss alle vorhandenen analogen oderISDN-Endgeräte weiter einsetzen und bleiben für die Zukunftvorbereitet. Deutlich gesteigerte Transferraten an den beidenUSB-Ports machen das High-Speed-Netzwerk perfekt. Die FRITZ!Box 6590Cable verfügt neben dem intelligenten WLAN und der Telefonanlage übereine optimale Ausstattung mit vier Gigabit-LAN-Anschlüssen, zwei USB2.0-Ports sowie DVB-C-Streaming des freien Kabelfernsehens aufSmartphone und Tablet. Das FRITZ!OS bietet viele Komfortfunktionenwie Firewall, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! und hält alleFRITZ!Box-Modelle kostenlos auf einem aktuellen und sicheren Stand.AVM liefert die FRITZ!Box 7590 für DSL und die FRITZ!Box 6590 Cableab sofort aus und sie sind ab nächster Woche für 269 Euro (UVP) imHandel erhältlich.Zur vollständigen Version der Presseinformation:https://avm.de/index.php?id=28472&L=0Pressefotos zu dieser Meldung:https://avm.de/pressefotos/fritzbox/Über AVM: http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:AVM KommunikationDoris Haarpresse@avm.deTelefon 030/399 76 645Original-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell