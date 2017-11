AVIXA kündigt berufliches Schulungsprogramm für ISE 2018 an

Fairfax, Virginia (ots/PRNewswire) - Auf der Integrated SystemsEurope (ISE) (http://www.iseurope.org/) 2018, die vom 6. bis zum 9.Februar im RAI Amsterdam stattfindet, wird AVIXA(TM), die Audiovisualand Integrated Experience Association, ein umfassendes beruflichesSchulungsprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen, Partnerkonferenzenund kostenlosen FlashTrack-Sitzungen bieten.Die ISE wird von AVIXA und CEDIA gemeinsam veranstaltet, den zweiführenden Branchenverbänden der globalen audiovisuellen Branche. 2017konnte die schnell wachsende Messe mehr als 1.200 Aussteller sowie73.000 Besucher willkommen heißen."Es ist in jedem Beruf und jeder Branche wichtig, Veränderungenund Umbrüche schnell anzunehmen. In diesem Sinne wählt die AVIXA beiGestaltung ihrer Schulungsprogramme führende Experten aus, dieAV-Profis die benötigten Kenntnisse vermitteln, um den Sektorvoranzubringen", sagte Pamela M. Taggart, CTS®, Senior Director ofDevelopment Europe der AVIXA. "Wir sind erfreut, auf der ISE 2018umfassende berufliche Weiterbildung präsentieren zu können. Es isteine große Bühne, auf der die weltweite Branche zusammenkommt."AVIXA wird im Zuge des Programms der beruflichen Weiterbildung aufder ISE 2018 vier spezifische Bildungsbereiche bieten, welche dieÄnderungen in den Ansprüchen der AV-Branche spiegeln. Die Besucherhaben die Auswahl aus Veranstaltungen folgender Bereiche:User Experience: Dieser Bereich sieht die AV aus den Augen derEndnutzer. Es gibt Diskussionen, Fallstudien und Aktivitäten, die denTeilnehmern dabei helfen, für ihre Kunden herausragende Angebote zugestalten.AV/IT: Die Teilnehmer widmen sich den Möglichkeiten und Problemender digitalen Welt in ihrer Veränderung, indem sie die neuestenProtokolle und Anwendungen betrachten.Design: Das Systemdesign wandelt sich hin zum Design integrierterUmgebungen und die Regeln ändern sich. Im Bereich Design finden sichVeranstaltungen, die Fachleuten der Branche AV dabei helfen sollen,bessere Designstrategien zu entwickeln.Kommende Trends: Was ist neu in den Bereichen Technik, Geschäftund bei den Endbenutzern? Die Veranstaltungen zu den kommenden Trendskonzentrieren sich auf die neuesten Trends in der Entwicklung derAV-Branche.Zudem veranstaltet AVIXA auf der ISE zwei halbtägige Konferenzen.Die Konferenz "Enterprise AV Integrated Experiences" inZusammenarbeit mit der AV User Group widmet sich den Endbenutzern,mit Diskussionen über praktische Projekte. Es geht darum, wie ineiner AV-Firma durch Fokus auf den Kunden Wert geschaffen werdenkann. Die Konferenz "Higher Education Integrated Experience Design"in Zusammenarbeit mit European University Information Systems (EUNIS)und Standing Conference for Heads of Media Services (SCHOMS)konzentriert sich auf die Veränderungen im Design von Umgebungen fürLernen und gemeinschaftliche Arbeit in Universitäten der Welt.AVIXA veranstaltet zudem an allen vier Tagen der Messe an seinemStand 13-N110 die FlashTracks, kostenlose Veranstaltungen für dieWeiterbildung mit einer Dauer von 20 Minuten. Die FlashTracks wendensich an AV-Profis aller Stufen und behandeln wichtige Themen derBranche, darunter interaktive digitale Umfelder, 4K undNutzerschnittstellen.ISE-Besucher haben mit einem "All Access Pass" (Frühbucher:Mitglieder von AVIXA, EUR 250; Nichtmitglieder, EUR 325) Zugang zusämtlichen AVIXA-Kursen. Mit diesem Pass haben Besucher Zugang zu sovielen Veranstaltungen, wie gewünscht. Zudem ist ein gemeinsamer"Super Pass" von AVIXA und CEDIA verfügbar (Frühbucher: EUR 350 fürMitglieder; EUR 425 für Nichtmitglieder), mit dem Besucher Zugang zuden Weiterbildungen beider Verbände haben. Die Preise für Frühbuchergelten bis zum 8. Januar 2018.Zudem debütiert auf der diesjährigen ISE die Konferenz TIDE(Technology. Innovation. Design. Experience), die sich denKreativkräften widmet, welche die AV-Branche formen und der Frage,wie Firmen diese Konzepte optimal nutzen können. TIDE findet am 5.Februar statt, dem Tag, bevor die ISE ihre Pforten öffnet. Sie bringtDesigner, Vermarkter, Architekten, Integratoren und Produzenten vonLive-Veranstaltungen zusammen, welche sich über ihre Perspektiven imBereich AV austauschen. Diese Innovatoren werden die dynamischenErgebnisse und unglaublichen Erfahrungen demonstrieren, welche ausdem Designdenken resultieren.Weitere Informationen über das Programm zur beruflichenWeiterbildung von AVIXA und die Möglichkeit zur Anmeldung für dieVeranstaltungen auf der ISE 2018 finden Sie unterwww.avixa.org/ISEed.Über AVIXADie AVIXA(TM) ist die Audiovisual and Integrated ExperienceAssociation, Veranstalter der InfoComm-Handelsmessen weltweit,Mitbesitzer von Integrated Systems Europe und internationaler Verbandder audiovisuellen Branche. Die AVIXA wurde 1939 gegründet und hatüber 5.400 Mitglieder, darunter Hersteller, Systemintegratoren,Händler und Vertreiber, Berater, Programmierer, Live-Veranstalter,Technikmanager, Inhaltsanbieter und Multimedia-Profis aus mehr als 80Ländern. Die Mitglieder der AVIXA schaffen für Endnutzer integrierteAV-Umfelder für Resultate. 