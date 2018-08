AVISO: 31. August, 18 Uhr: Präsentation der Alpbach-Erklärung zu Impact Investing

Jeffrey D. Sachs, Elisabeth Corley und Frank Niederländerpräsentieren global gültige Grundsätze, um Impact Investmentsvon konventionellen Investitionen zu unterscheidenAlpbach (ots) - Das Europäische Forum Alpbach lädt Sie sehrherzlich zur Vorstellung der Alpbach-Erklärung zu Impact Investingein: Beim Impact Investing fließen Gelder in Unternehmen undOrganisationen, die gesellschaftliche und ökologische Probleme lösenwollen. Doch wie misst man die Wirkung dieser Investments?Präsentation der Alpbach-Erklärung zu Impact InvestingGesprächspartnerInnen:- Jeffrey D. Sachs- Elisabeth Corley (Allianz)- Frank Niederländer (BMW Foundation)Mehr als 40 führende Expertinnen und Experten erarbeiten am 30. und31. August 2018 Impact-Investing-Prinzipien, die neue Standardssetzen sollen. Mit diesen Kriterien werden erstmals global gültigeGrundsätze entwickelt, um Impact Investments von konventionellenInvestitionen zu unterscheiden. Das von der BMW Foundation HerbertQuandt, dem Global Wallace Fund, der Open Society Foundation und demVodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation veranstalteteRetreat findet im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach statt.ServicesLive-Stream zur Podiumsdiskussion "Der tatsächliche Impact vonInvesting" während der Alpbacher Finanzmarktgespräche am 30. Augustab 17:30 Uhr unter www.alpbach.org/live abrufbar.Gerne stellen wir Bildmaterial zur Verfügung und organisierenInterviewtermine mit den teilnehmenden Expertinnen und Experten.Laufend aktualisierte Informationen zu TeilnehmerInnen, Inhaltenetc. finden Sie auf www.alpbach.org/impactdeclaration.Datum: 31.8.2018, um 18:00 UhrOrt: Böglerhof BibliothekDorf 166, 6236 AlpbachRückfragehinweis:Kerstin Hosa, kerstin.hosa@alpbach.org, +43 (1) 718 17 11 25Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/485/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Europäisches Forum Alpbach, übermittelt durch news aktuell