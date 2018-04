AVEVA begründet mit Abschluss der Fusion ein führendes Software-Unternehmen

Neuss (ots) - AVEVA und die Sparte Industrie-Software vonSchneider Electric schließen sich zu einem führenden Unternehmen fürEngineering- und Industrie-Software zusammenAVEVA gibt seinen Zusammenschluss mit der SparteIndustrie-Software von Schneider Electric bekannt. Dessen Ziel istes, bei Unternehmen in kapitalintensiven Branchen die digitaleTransformation im gesamten Lebenszyklus von Anlagen undBetriebsabläufen voranzubringen. Das umfassende Ende-zu-Ende-Angebotermöglicht den beiden Branchenführern, die Profitabilität sowieoperative Exzellenz zu steigern und dadurch die Kapitalrendite zumaximieren."88 Prozent der führenden Unternehmen aus kapitalintensivenBranchen geben an, dass Digitalisierung ihren Umsatz erhöhen würde*",so Craig Hayman, Chief Executive Officer von AVEVA. "Doch weniger alsdie Hälfte dieser Unternehmen sind bereits dabei, eine digitaleStrategie umzusetzen. Das bietet AVEVA die großartige Möglichkeit,der Partner für die digitale Transformation unserer Kunden zuwerden.""Die Digitalisierung erfordert ein grundlegendes Umdenken in derArbeitsweise von Organisationen", führt Hayman weiter aus. "Siemüssen sich darauf verlassen können, dass ihre Investitionen inTechnologien eine hohe Kapitalrendite bringen werden und dieGesamtkosten für den Besitz an Vermögenswerten senken können. AVEVAkombiniert bewährte Lösungen, branchenspezifisches Wissen sowie einglobales Partner-Ecosystem und wird damit im Rahmen der digitalenTransformation, die die Unternehmen anstreben, in denkapitalintensiven Branchen Innovationen vorantreiben."Der Zusammenschluss bringt die Kompetenzen von AVEVA in denBereichen Design, Engineering und Konstruktion mit demIndustrie-Software-Geschäft von Schneider Electric zusammen, das vonder Simulation bis hin zur Steuerung von Herstellungsprozessen inEchtzeit reicht. So entsteht ein weltweit führendes Angebot vonEngineering- sowie Industrie-Software, das es dem Unternehmenermöglicht, mehr Märkte und Branchen zu bedienen. Die Kundenprofitieren von Verbesserungen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit,Effizienz und Leistungsstärke.AVEVA beschäftigt mehr als 4.400 Mitarbeiter an 80 Standorten inüber 40 Ländern. Sein weltweiter Hauptsitz befindet sich in Cambridgein Großbritannien.Zu den Branchen, die das Unternehmen bedient, gehören Chemie;Lebensmittel und Getränke; Infrastruktur und Smart Cities; LifeSciences; Bergbau, Mineralien und Metalle; Öl und Gas (Upstream,Midstream und Downstream); Energie und Versorgung; Schiffsbau sowieWasser und Abwasser.So äußern sich die Analysten: Monica Schnitger, SchnitgerCorporation: "Die Kombination aus AVEVA und demIndustrie-Software-Geschäft von Schneider Electric bringt CAPEX undOPEX zusammen. So entsteht ein Digitalisierungspfad, der vonKonzeptentwurf bis hin zur Inbetriebnahme und vom Betrieb bis hin zuModernisierungen reicht. Viele Industrieunternehmen nutzen bereitsSoftware beider Unternehmen und freuen sich auf die Vorteile, dieseProdukte über einen einzigen Entwickler beziehen zu können.Produktions-Performance in Echtzeit bringt die Branche einen Schrittnäher an die Umsetzung eines digitalen Assets, dessen Betrieb sichauf eine umfassende Kenntnis seiner räumlichen Anordnung sowie derdem durchgeführten Prozess zugrundeliegenden Physik stützt. Ich freuemich darauf zu sehen, wie AVEVA Prozesse, Produkte und Menschenintegrieren wird."Craig Resnick, ARC Advisory Group: "Neue Technologienbeschleunigen die Zusammenführung der Bereiche virtuelles Design undphysische Ausstattung. Dies erfordert neue Geschäftsmodelle zuentwickeln, die die Konvergenz aus IT, OT und ET unterstützen müssen,um digitale Services zu ermöglichen. Durch die Zusammenführung derLösungen von AVEVA und dem Industrie-Software-Geschäft von SchneiderElectric können die Kunden das vollständige Technologie- undLösungsspektrum in Anspruch nehmen, das sie brauchen, um ihren Umsatzsowie ihren Ertrag zu erhöhen und in einer nachhaltig von Konkurrenzgeprägten globalen Wirtschaft optimal bestehen zu können."*Digitalisation in the process plant industries, Vanson Bourne,2018.Über AVEVAAVEVA ist ein weltweit führender Anbieter von Engineering- undIndustrie-Software, der die digitale Transformation kapitalintensiverBranchen über den gesamten Asset- und Betriebslebenszyklus hinwegvorantreibt.Die Lösungen des Unternehmens für die Bereiche Engineering,Planung und Betrieb, Asset Performance sowie Überwachung undSteuerung liefern bewährte Ergebnisse für mehr als 16.000 Kundenweltweit. Die Kunden profitieren vom größtenIndustrie-Software-Ecosystem, zu dem 4.200 Partner und 5.700zertifizierte Entwickler gehören. AVEVA hat seinen Hauptsitz inCambridge, Großbritannien, und beschäftigt mehr als 4.400 Mitarbeiteran 80 Standorten in mehr als 40 Ländern.www.aveva.comCopyright © 2018 AVEVA Solutions Limited. Alle Rechte vorbehalten.AVEVA Solutions Limited befindet sich im Eigentum der AVEVA Groupplc. AVEVA, die AVEVA-Logos und die AVEVA-Produktnamen sindHandelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der AVEVA Group plcoder seiner Tochtergesellschaften in Großbritannien und anderenLändern. Weitere Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken derjeweiligen Unternehmen.