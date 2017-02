AU-Messtechnik ist ohne Wert (FOTO)

Berlin (ots) -Der Plan der Bundesregierung, noch in dieser Legislaturperiode dieEndrohr-Messung bei der Abgasuntersuchung (AU) wieder einzuführen,ist vom "Industrie- und Handelskreis Qualitätsstandard Blauer Engel(IHK-BE)" lediglich im Grundsatz begrüßt worden.Auf massive Kritik ist jedoch das Vorhaben desBundesverkehrsministeriums gestoßen, die Wiedereinführung derEndrohr-Messung mit veralteter Messmethodik zu planen. PhilippSchulte, Sprecher des aus IHK-BE sagte, dies sei nicht zielführend.Der aus den führenden Katalysator-Herstellern und größtenKfz-Teile-Händlern bestehende Kreis lehne eine Beibehaltunggrundlegend ab. Dies sei "ein Vorschlag im Eiltempo des Wahljahresohne nachhaltigen Wert für Umwelt und Mensch."Schulte verwies auf Ergebnisse einer Prüfstandsmessung des TÜVNord sowie der im Anschluss zum Vergleich durchgeführtenEndrohr-Messung, wie sie heute im Rahmen der Hauptuntersuchung nur inAusnahmen anfällt und obligatorisch wieder anfallen soll. DasErgebnis müsse zu einer neuen Messmethode führen denn "allebetrachteten Produkte überschreiten mindestens einenSchadstoffgrenzwert, bestehen dennoch problemlos die Prüfung perEndrohr-Messung".Selbst eine jetzt diskutierte Halbierung oder Verschärfung desCO-Grenzwertes der Endrohr-Messung ändere das Ergebnis nicht. Allemangelhaften Produkte, die nachgewiesenermaßen zu überhöhtenEmissionen führten, würden die Prüfung auch zukünftig bestehen,obwohl die Grenzwerte teilweise bereits im Neuzustand massivüberschritten seien. Auffällig sei im Besonderen die Überschreitungder NOx-Grenzwerte aller Produkte. Schulte: "DieStickoxid-Problematik in den Ballungsräumen beschränkt sich nicht nurauf Dieselmotoren."Mangelhafte Abgasanlagen blieben weiterhin unentdeckt. Der IHK-BEarbeite derzeit an einer Machbarkeitsstudie für die modernisierte undrealistische Abgasuntersuchung. Das Konzept werde in Kürzevorgestellt.Weitere Informationen:Philipp SchulteSprecher Industrie02373/987-102philipp.schulte@hjs.comRoman WowkSprecher Handel030/4365622-200roman.wowk@trost.comOriginal-Content von: Industrie- und Handelskreis (IHK) Qualit?tsstandard Blauer Engel, übermittelt durch news aktuell