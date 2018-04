Hamburg (ots) -Alles glänzt: Perfekt aufpolierter Lack, verführerische Preise unddie überzeugende Argumentation des Autoverkäufers verfehlen oft ihreWirkung bei Gebrauchtwagenkauf nicht. Doch Vorsicht, überseheneSchäden am günstigen Gebrauchten können teure Reparaturkosten nachsich ziehen. Der prüfende Blick unters Blech hilft, Ärger undZusatzkosten zu vermeiden. Die Experten von AUTO ZEITUNG haben inder aktuellen Ausgabe 9/2018 die wichtigsten Tipps und Tricks beimGebrauchtwagenkauf zusammengestellt."Niemals allein zum Autokauf", rät das Team des Autofachmagazins.Vier Augen sehen mehr als zwei und im Zweifelsfall hat man beispäteren Differenzen einen Zeugen. Umso besser ist es, wenn dieBegleitperson noch technisch versiert ist. Zudem sollten man sichZeit lassen und sich von dem Händler nicht unter Druck setzen lassen.Unter Zeitdruck übersieht man offensichtliche Schäden und trifftübereilte Entscheidungen.Heizung und Klimaanlage nicht vergessen"Kontrollieren Sie auch im Sommer die Heizfunktionen, alleGebläsestufen, die unterschiedlichen Stellungen der Luftverteilungund auch die Kühlwirkung der Klimaanlage", raten die Experten.Besonders auf ungewöhnliche Geräusche sollte man achten. "Späterentdeckte Fehler und dann nötige Reparaturen gehen aufs Konto desneuen Besitzers, und das kann teuer werden", rät Holger Ippen von derAUTO ZEITUNG.Unbedingt überprüfen sollte man beim Gebrauchtwagen-Kauf auch dieverschiedenen elektrischen und mechanischen Funktionen des Fahrzeugs,denn dort sind Ausfälle besonders häufig. Dazu zählen: Fensterheber,Schiebedach, Autoradio, CD-Fach, Freisprecheinrichtung und auch alleSitzeinstellungen, diese sollte man auch beim Beifahrer überprüfen.Hinweis für die Redaktionen:Der vollständiger Gebrauchtwagencheck findet sich in der aktuellenAUTO ZEITUNG-Ausgabe 9/2018, die am 4. April im Handel erscheint. DieVeröffentlichung ist bei Nennung der Quelle "AUTO ZEITUNG"honorarfrei. Eine aktuelle Cover-Abbildung der AUTO ZEITUNG kannangefordert werden unter katrin.hienzsch@bauermedia.com.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT + 49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, AUTO ZEITUNG, übermittelt durch news aktuell