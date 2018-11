AUTO TROPHY 2018: Leser der AUTO ZEITUNG wählen neuen Focus zum Überraschungssieger / BMW erneut Gesamtsieger / Mercedes ist beste Marke (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Hamburg (ots) -Trophys sind nicht nur in der Welt des Sports heiß begehrt,sondern auch im Markt der Automobile. Eine besondere Bedeutungbekommen sie, wenn Konsumenten direkt über sie entscheiden. Wie beider diesjährigen Wahl AUTO TROPHY 2018, bei der insgesamt über 417Marken und Modelle in 29 Kategorien zur Abstimmung standen. Dabeispielen vor allem Design, Performance und Image eine wichtige Rollebei der Bewertung. Die renommierte Auszeichnung wird seit über 30Jahren vergeben und durch ein Leservoting ermittelt. In siebeninternationalen Kategorien konnten dabei auch Leser vonAutofachmagazinen und Online-Portalen der Bauer Media Group ausEngland, Polen, Österreich, den Niederlande, der Schweiz und den USAihre Favoriten küren.Die Leser und User waren sich einig: Wie schon im Vorjahr heißtder Sieger BMW, der sich mit sechs Trophys von der Konkurrenzabsetzen konnte. Audi und VW verlieren hingegen deutlich anSympathie. Für eine Überraschung in der Kompaktklasse sorgte der FordFocus, der den Seriensieger VW Golf von der Spitze auf Platz 3verdrängt.BMW und Mercedes weiterhin vornIn München hat man Grund zur Freude: Gleich in sechs Kategorienkonnte sich der Hersteller BMW durchsetzen. Darunter in der begehrtenKategorie für das beste Design, in der man Audi auf Platz 2 verweist.Auch der 3er, 5er, X5 sowie der i3 und der i8 lassen die Konkurrenzhinter sich.Der zweite Sieger heißt Mercedes. Die Stuttgarter sicherten sicherneut die besonders prestigeträchtige Auszeichnung als beste Markeder Welt. Im Segment der Luxuslimousinen behauptet die S-Klasse ihrenVorjahresplatz. Ebenso findet der neue Mercedes GLC den größtenZuspruch bei den Lesern in der Klasse "SUV 25.000 bis 50.000 EUR".Auf Vorjahresniveau bewegt sich auch Porsche. Der 911er belegtverlässlich in den drei Klassen "Sportwagen", "Supersportwagen" und"Cabrios" die Spitzenposition.Audi kann nur einmal den obersten Podiumsplatz behaupten. Soschafft es nur der A1 an die Spitze der Kleinwagen. "GeradeLeserwahlen wie die AUTO TROPHY zeigen die emotionale Befindlichkeitzu den Marken", erklärt Volker Koerdt, Chefredakteur der AUTOZEITUNG, die Abwärtsspirale von Audi. VW bringt den neuen T-Roc vorden Konkurrenten ins Ziel und schafft es nur durch die beidenTop-Platzierungen der Nutzfahrzeugtochter wieder auf drei Trophys.Ford ist der neue Sieger in der KompaktklasseIm Kreis der Preisträger etabliert sich zunehmend die Marke Ford.Wenig überrascht das sehr gute Abschneiden des Mustangs in derKategorie "Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis". Für eine echteSensation sorgt der Ford Focus mit seinem Gewinn in derKompaktklasse, in der er u.a. die Konkurrenz mit Mercedes A-Klasse,VW Golf und Audi A3 schlägt. "Der neue Focus hat die Auszeichnung mitBravour verdient, wie unsere letzten Vergleichstests ergaben, die eralle gewinnen konnte", so Koerdt.Unverändert sticht eine Marke bei den Importeuren hervor: Skodagewinnt mit vier Trophäen in nahezu allen vertretenden Klassen,darunter zum fünften Mal in Folge in der Kategorie "Importmarke". Mitdrei Siegen platziert sich Volvo knapp dahinter. S60, S90 und XC60heißen die Stars der Schweden.Neben des Leservotings wurden auch drei Awards durch die Redaktionvergeben. Diese gehen 2018 an den Peugeot 508 für das "Beste Designeines Newcomers", an Hyundai für "Most Innovative Brand und an Cupra,die Premium-Marke von Seat, für "Best New Brand".DAS SIND DIE GEWINNER AUTO TROPHY 2018Beste Marke: Mercedes BenzBestes Design: BMWBester Sportwagen: Porsche 911Bester Supersportwagen: Porsche 911 Turbo SBeste Luxuslimousine: Mercedes S-KlasseBester Luxus-SUV: BMW X5Bestes E-/Hybrid-Powercar: BMW i8Beste Importmarke: SkodaBestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Ford Mustang GTBestes City-Car/Bester Kleinwagen: Audi A1Bestes City-Car/Bester Kleinwagen (Import): Skoda FabiaBeste Kompaktklasse: Ford FocusBeste Kompaktklasse (Import): Skoda OctaviaBeste Mittelklasse: BMW 3erBeste Mittelklasse (Import): Volvo S60/V60Beste Oberklasse: BMW 5erBeste Oberklasse (Import): Volvo S90/V90Bester Van: VW MultivanBester Van (Import): Seat AlhambraBester Pick-up: VW AmarokBester Pick-up (Import): Nissan NavaraBestes Cabrio: Porsche 911 CabrioBestes Cabrio (Import): Mazda MX-5Bester SUV bis 25.000 EUR: VW T-RocBester SUV bis 25.000 EUR (Import): Skoda KaroqBester SUV 25.000 - 50.000 EUR: Mercedes GLCBester SUV 25.000 - 50.000 EUR (Import): Volvo XC60Bestes Elektroauto bis 50.000 EUR: BMW i3Bestes Elektroauto bis 50.000 EUR (Import): Nissan LeafHinweis für die Redaktionen:Die Ergebnisse der Leserwahl AUTO TROPHY 2018 finden sich in deraktuellen AUTO ZEITUNG-Ausgabe 26/2018, die am 28. November im Handelerscheint. Die Veröffentlichung ist bei Nennung der Quelle "AUTOZEITUNG" honorarfrei. Eine aktuelle Cover-Abbildung der AUTO ZEITUNGkann angefordert werden unter janinasaskia.jaeger@bauermedia.com.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationJanina Saskia JägerT + 49 40 30 19 10 27janinasaskia.jaeger@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, AUTO ZEITUNG, übermittelt durch news aktuell