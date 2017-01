AUTO TEST-Umweltsieger 2017: Elektro-Smart erstmals auf Platz 1 (FOTO)

Hamburg (ots) -AUTO TEST und ÖKOTREND untersuchen Autos auf Kohlendioxid-Ausstoß,Geräuschemission, Herstellung und Recycling sowie Umweltstandards derHersteller / Smart Fortwo electric drive ist Gesamtsieger / BMW inder Unternehmenswertung auf Platz eins / VW rutscht auf Platz 14 abNoch halten die deutschen Autofahrer dem Verbrennungsmotor dieTreue. Doch mit der Kaufprämie für E-Autos, dem wachsenden Angebot anumweltfreundlichen Autos und den verbesserten Reichweiten vonElektro-Fahrzeugen werden zukünftig umweltschonendereAntriebstechniken die Straßen erobern. Die nachhaltigsten Autoszeichnet AUTO TEST gemeinsam mit ÖKOTREND dieses Jahr bereits zumachten Mal in Folge aus. Das Ranking berücksichtigt nicht nur denAusstoß von Kohlendioxid und die Geräuschemission, sondern betrachtetdie Gesamtbilanz unter Einschluss von Produktionsaufwand, Recyclingsowie den jeweiligen Umweltstandards der Unternehmen. Umweltsieger2017 in der Gesamtwertung ist der Smart Fortwo electric drive. Erstößt den Spitzenreiter der letzten drei Jahre, den BMW i3, vomThron. "Smart punktet nicht nur mit dem Testsieger-Modell. Auch dasgleichnamige Cabriolet und die fünftürige Variante des Kleinstwagenslanden unter den Top Ten", sagt AUTO TEST-Redaktionsleiter AlexanderKuhlig. "Das beweist, dass die Branche in Bewegung ist und das Themanachhaltige Mobilität endlich auch von anderen Autobauern als BMWernst genommen wird."Die vierte Generation des Smart Fortwo electric drive glänzt miteiner verbesserten Batterietechnik, die ihn zum alltagstauglichenGesamtpaket für die City macht. Auch die Produktionsprozesse wurdenkonsequent nach ökologischen Kriterien geplant: Bei derenergieeffizienten Produktion und dem umweltschonendenLackierverfahren schneidet Smart sehr gut ab. Zudem gehtKonzernmutter Daimler verantwortungsvoll mit dem Thema Recycling um.So werden zu 98 Prozent recycelte Kunststoffe in Neufahrzeugenverbaut. Ein weiterer Pluspunkt: Zukünftig wird der Elektro-Smarteinen hohen Anteil in Carsharing-Flotten stellen und hat so dasPotenzial, die Mobilität in den Innenstädten nachhaltig zu verändern.Mit einer stärkeren Batterie und einer Reichweite von 300Kilometern belegt der BMW i3 in der Gesamtwertung dieses Jahr Platzzwei. In der Unternehmenswertung kann sich der bayrischeAutohersteller allerdings immer noch vor Toyota (Platz 2) und Daimler(Platz 3) auf Rang eins behaupten. Bei diesem Ranking werden dasManagement aller umweltrelevanten Prozesse im Unternehmen und diesoziale Verantwortung (Mitarbeiterverantwortung und sozialesEngagement) bewertet. BMW setzt sich gegen die Konkurrenz durch, dahier Nachhaltigkeit in vielen Unternehmensbereichen tief verankertist. Und im aktuell wichtigen Feld der Plug-in-Hybride bietet derMünchner Autobauer eine breite Produktpalette. Volkswagen hingegenhat weiter mit den Auswirkungen des Abgasskandals zu kämpfen. 2015belegte der Konzern noch Platz drei, fiel aber 2016 bereits auf Platzelf. Dieses Jahr geht die Talfahrt weiter: VW rutscht auf Rang 14 ab."Das Umweltranking macht deutlich, dass der Automobilindustrieeine Zeitenwende bevorsteht", so Alexander Kuhlig. "Auf denSpitzenplätzen befindet sich kein Modell mit Dieselmotor. Dominierendsind stattdessen reine Elektroautos oder Plug-in-Hybride mit Elektro-und Otto-Verbrennungsmotor sowie Erdgasfahrzeuge."Top 10 des Umweltrankings 20171. Smart Fortwo electric drive2. BMW i3 94 Ah3. Smart Fortwo Cabrio electric drive4. Toyota Prius Plug-in-Hybrid5. Smart Forfour electric drive6. VW e-Up!7. BMW 330e8. Mercedes B 200e9. BMW i810. Hyundai Ioniq ElektroTop 10 des Unternehmensrankings 20171. BMW2. Toyota3. Daimler4. Nissan5. Honda6. Peugeot/Citroën7. Ford8. Mazda9. Volvo10. OpelDen vollständigen Artikel und die Rankings zu den Umweltsiegern2017 lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 2/2017 von AUTO TEST, die am25. Januar 2017 erscheint.AUTO TEST im Internet: http://www.autobild.de/autotestAbdruck mit Quellenangabe "AUTO TEST" honorarfrei / BildrechteAUTO TESTÜber AUTO TEST:AUTO TEST ist Europas Kaufberater Nr. 1 und informiert jeden Monatüber Neuigkeiten rund um das Thema Automobil. FundierteKaufberatungen mit geldwerten Tipps liefern dem Leser praktischeEntscheidungshilfen für den Kauf von Neu- und Gebrauchtwagen. AUTOTEST erscheint 22 Mal im Jahr, davon jeden Monat in Sport Bild,zweimonatlich als Einzelheft am Kiosk und viermal in Computer Bild.AUTO TEST erreicht damit monatlich über vier Millionen Leser.Pressekontakt:RedaktionAlexander KuhligTelefon: (09122) 6313 100E-Mail: alexander.kuhlig@auto-test.comAgenturKatharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell